Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, hteli su žive da nas zapale

Novi magazin pre 26 minuta  |  Beta
Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, hteli su žive da nas zapale

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da su u novosadskim prostorijama te partije, koje su napadnute tokom demonstracija u sredu, 13. avgusta, pored njega bili i njegov stariji sin i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

On je gostujući na TV Prva naveo da nema sumnju da je plan učesnika protesta da tamo prisutne članove SNS-a žive spale i sve poubijaju, a sebe i njih je uporedio sa Srbima koje su Ustaše spalili u glinskoj crkvi 1941. godine. "U prostorijama stranke sam bio od oko 20 časova do tri-četiri sata ujutro... Takav (sukob) nisam video ni na jednoj fudbalskoj utakmici, to je bukvalno bio rat. Da nije bilo pripadnika (specijalne vojne jedinice) 'Kobri' i par drugara koji su
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

N1 Info pre 46 minuta
"Molim građane da veruju u svoju državu" Vučević: Sada je jasno da iza svega što se dešava stoji pokušaj preuzimanja vlasti…

"Molim građane da veruju u svoju državu" Vučević: Sada je jasno da iza svega što se dešava stoji pokušaj preuzimanja vlasti

Blic pre 46 minuta
Otvoreno pismo Marinike Tepić Ani Brnabić

Otvoreno pismo Marinike Tepić Ani Brnabić

Nova pre 31 minuta
Vučević: Nemam dilemu da su hteli da nas poubijaju, da udari Srbin na Srbina

Vučević: Nemam dilemu da su hteli da nas poubijaju, da udari Srbin na Srbina

Euronews pre 51 minuta
Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

Novi magazin pre 21 minuta
Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, "hteli su žive da nas zapale"

Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, "hteli su žive da nas zapale"

Radio 021 pre 41 minuta
Vučević: Sada je jasno da iza svega što se dešava stoji pokušaj preuzimanja vlasti

Vučević: Sada je jasno da iza svega što se dešava stoji pokušaj preuzimanja vlasti

Telegraf pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNovi SadSrpska napredna strankaSNSustašeMiloš VučevićSinDemonstracije

Politika, najnovije vesti »

Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

Tepić uputila otvoreno pismo Brnabić: Huligani napali poslanika, Skupština se nije oglasila

N1 Info pre 46 minuta
Građanski pokret Bravo: Priveden naš član Brajan Brković

Građanski pokret Bravo: Priveden naš član Brajan Brković

N1 Info pre 21 minuta
Stamenkovski: Obračun sa policijom je obračun sa državom, ne žele dobro svojoj zemlji

Stamenkovski: Obračun sa policijom je obračun sa državom, ne žele dobro svojoj zemlji

RTV pre 6 minuta
MUP: Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

MUP: Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

RTV pre 1 minut
"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom…

"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce"

Blic pre 16 minuta