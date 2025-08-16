Vučević: Sa mnom u prostorijama SNS-a bili i sin i ministarka Mesarović, "hteli su žive da nas zapale"

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da su u novosadskim prostorijama te partije, koje su napadnute tokom demonstracija u sredu, 13. avgusta, pored njega bili i njegov stariji sin i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

On je gostujući na TV Prva naveo da nema sumnju da je plan učesnika protesta da tamo prisutne članove SNS-a žive spale i sve poubijaju, a sebe i njih je uporedio sa Srbima koje su Ustaše spalili u glinskoj crkvi 1941. godine. "U prostorijama stranke sam bio od oko 20 časova do tri-četiri sata ujutro... Takav (sukob) nisam video ni na jednoj fudbalskoj utakmici, to je bukvalno bio rat. Da nije bilo pripadnika (specijalne vojne jedinice) 'Kobri' i par drugara koji su