Uhapšena osoba koja je širila lažne vesti da je demonstrant u Valjevu preminuo

Policija je uhapsila S.M. iz Mionice zbog sumnje da je putem društvenih mreža pozivao na protest "šireći lažne navode da je jedan demonstrant u Valjevu preminuo".

Kako je preneo RTS, njemu se na teret se stavlja širenje lažnih vesti i izazivanje panike među građanima. Po isteku 48 sati zadržavanja, on će biti sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar demantovao je navode da je 16-godišnje dete povređeno na protestu u Valjevu, nakon što su se pojavile tvrdnje da mu se bore za život nakon što ga je pretukla policija ili da je preminulo. Prema njegovim rečima, "svi ljudi koji su