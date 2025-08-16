Topić se oglasio zbog situacije sa Jokićem: „Moja greška“ /video/

Sputnik pre 3 sata
Topić se oglasio zbog situacije sa Jokićem: „Moja greška“ /video/

Nije dugo trebalo da se oglasi Nikola Topić, povodom situacije sa Nikolom Jokićem, u kojoj ga je najbolji košarkaš Srbije i sveta prekorio što se nije pozdravio sa svim saigračima prilikom dolaska na klupu. Mladi as Oklahome, digao je ruku, priznao grešku i poručio da je Jokićevo „školovanje“ sasvim normalna stvar.

Nema zle krvi u redovima srpskih košarkaša, nema sujete. Nije selektor Svetislav Pešić želeo da se bilo šta „gura pod tepih", a kako se reakcija Nikole Jokića koji je „naterao" Topića da se pozdravi sa svima proširila po internetu i postala viralna, tako je Topić na pitanje novinara bez problema odgovorio šta se tačno desilo i kako je to doživeo. „Ništa čudno, normalno, i ništa strašno. Moja je greška što to nisam odmah uradio, tako da nema ljutnje. Ljubav,
Srbija protiv Nemačke u finalu Superkupa u Minhenu

RTV pre 1 sat
Ispovest Tristana Vukčevića: "Grci me jesu glaedali, ali nije bilo teško da donesem odluku"

Telegraf pre 56 minuta
Topić o Jokiću: "Glupa pitanja, ali..." VIDEO

B92 pre 3 sata
Da li je ovo znak? Dvojica najmlađih dobila zadatak, Pešić "crta" 12 za Eurobasket

Mondo pre 4 sati
Nemačka sa dosta problema dočekuje Srbiju i Jokića

B92 pre 4 sati
Vukčević: "Doneo sam najbolju odluku" VIDEO

B92 pre 3 sata
Oglasili se iz Denvera: "Selektor Pešić i Srbija su ukrali..." VIDEO

B92 pre 4 sati
Kirjosova bivša devojka progovorila o njihovoj vezi: „Pronašla sam mir u sebi i nadam se da je on srećan“

Danas pre 12 minuta
Francuska bez velike uzdanice na Prvenstvu Evrope

Danas pre 52 minuta
Veleobrt u Humskoj, ništa od povratka Matije Popovića u Partizan!

Sportske.net pre 41 minuta
I DS traži ostavku Darijevića: Građane Čačka neće ućutkati tvoja pesnica

Ozon press pre 11 minuta
Frankov Totenhem je opasan, Rišarlison reprizirao Srbiju - "Crne mačke" razbile Vest Hem

Sportske.net pre 51 minuta