Topić se oglasio zbog situacije sa Jokićem: „Moja greška“ /video/

Nije dugo trebalo da se oglasi Nikola Topić, povodom situacije sa Nikolom Jokićem, u kojoj ga je najbolji košarkaš Srbije i sveta prekorio što se nije pozdravio sa svim saigračima prilikom dolaska na klupu. Mladi as Oklahome, digao je ruku, priznao grešku i poručio da je Jokićevo „školovanje“ sasvim normalna stvar.

Nema zle krvi u redovima srpskih košarkaša, nema sujete. Nije selektor Svetislav Pešić želeo da se bilo šta „gura pod tepih“, a kako se reakcija Nikole Jokića koji je „naterao“ Topića da se pozdravi sa svima proširila po internetu i postala viralna, tako je Topić na pitanje novinara bez problema odgovorio šta se tačno desilo i kako je to doživeo. „Ništa čudno, normalno, i ništa strašno. Moja je greška što to nisam odmah uradio, tako da nema ljutnje. Ljubav,