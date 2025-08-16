U Valjevu počeo protest, najavljena okupljanja u još nekim gradovima

U Valjevu se večeras održava protest na koji su pozvali studenti u blokadi, zborovi građana i gimnazijalci u blokadi, zbog, kako navode, preterane upotrebe sile od strane policije tokom protesta u tom gradu prethodnih večeri.

Protesti su najavljeni i u Beogradu, Novom Sadu i još nekim gradovima. Protest u Valjevu održava se ispred gimnazije, a za saobraćaj je blokirana ulica ispred zgrade gimnazije. Za sada nema pripadnika policije. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković zamolio je danas sve građane za mir i osudio svaki vid nasilja. Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da je tokom protesta prethodnih dana u Valjevu povređen veliki broj učesnika i da se u valjevskoj bolnici