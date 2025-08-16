U Valjevu počeo protest, najavljena okupljanja u još nekim gradovima

Sputnik pre 23 minuta
U Valjevu počeo protest, najavljena okupljanja u još nekim gradovima

U Valjevu se večeras održava protest na koji su pozvali studenti u blokadi, zborovi građana i gimnazijalci u blokadi, zbog, kako navode, preterane upotrebe sile od strane policije tokom protesta u tom gradu prethodnih večeri.

Protesti su najavljeni i u Beogradu, Novom Sadu i još nekim gradovima. Protest u Valjevu održava se ispred gimnazije, a za saobraćaj je blokirana ulica ispred zgrade gimnazije. Za sada nema pripadnika policije. Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković zamolio je danas sve građane za mir i osudio svaki vid nasilja. Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da je tokom protesta prethodnih dana u Valjevu povređen veliki broj učesnika i da se u valjevskoj bolnici
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Srbija se umiriti ne može"

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Srbija se umiriti ne može"

N1 Info pre 23 minuta
Protest Zborova "Večeras čistimo Grad - sloboda ostaje": Počelo okupljanje kod Rektorata

Protest Zborova "Večeras čistimo Grad - sloboda ostaje": Počelo okupljanje kod Rektorata

Radio 021 pre 3 minuta
BLOG UŽIVO „Srbija se umiriti ne može“: Veliki skup počeo u Valjevu, u toku skupljanje novčanih donacija za razbijeni lokal…

BLOG UŽIVO „Srbija se umiriti ne može“: Veliki skup počeo u Valjevu, u toku skupljanje novčanih donacija za razbijeni lokal „Skver“

Nova pre 23 minuta
(BLOG) Protesti u Kragujevcu, Kraljevu i Kniću (VIDEO)

(BLOG) Protesti u Kragujevcu, Kraljevu i Kniću (VIDEO)

Glas Šumadije pre 23 minuta
Protest u Valjevu na poziv gimnazijalaca

Protest u Valjevu na poziv gimnazijalaca

RTS pre 23 minuta
uživo PROTESTI U SRBIJI Mediji: Na kontrolnim punktovima ka Valjevu privedeni aktivisti sa biber sprejevima, fantomkama, kacig

uživo PROTESTI U SRBIJI Mediji: Na kontrolnim punktovima ka Valjevu privedeni aktivisti sa biber sprejevima, fantomkama, kacig

Euronews pre 23 minuta
U Valjevu počeo protest, najavljena okupljanja u još nekim gradovima

U Valjevu počeo protest, najavljena okupljanja u još nekim gradovima

RTV pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadValjevostudentisrbijaprotest

Politika, najnovije vesti »

Tepić u otvorenom pismu Brnabić: Vaše ćutanje na napad na kolegu Mitrovića je saučesništvo

Tepić u otvorenom pismu Brnabić: Vaše ćutanje na napad na kolegu Mitrovića je saučesništvo

Danas pre 1 sat
Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme sa kišom

Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra svežije i nestabilno vreme sa kišom

Naslovi.ai pre 24 minuta
Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

Uhapšen zbog širenja lažnih navoda da je demonstrant u Valjevu preminuo

N1 Info pre 23 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Srbija se umiriti ne može"

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Srbija se umiriti ne može"

N1 Info pre 23 minuta
Iz pritvora pušten Brajan Brković iz pokreta Bravo

Iz pritvora pušten Brajan Brković iz pokreta Bravo

N1 Info pre 18 minuta