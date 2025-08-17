Hitno upozorenje RHMZ za Beograd: Stiže snažno nevreme sa pljuskovima i grmljavinom

Mondo pre 12 minuta  |  Aleksandar Blagić
Hitno upozorenje RHMZ za Beograd: Stiže snažno nevreme sa pljuskovima i grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na svom sajtu za područje Beograda zbog najavljenog nevremena.

Na jugu prestonice Srbije razvila se konvektivna oblačnost koja donosi intenzivne pljuskove sa grmljavinom i gradom. "U južnim delovima Beograda, Stepojevac i Vranić, jako razvijena konvektivna oblačnost uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada i imaće tendenciju premeštanja ka Lazarevcu", upozorava Republički hidrometeorološki zavod na nevreme u Beogradu. BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Rhmz izdao hitno upozorenje za Beograd! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Krenuće od ovih delova grada (foto)

Rhmz izdao hitno upozorenje za Beograd! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Krenuće od ovih delova grada (foto)

Blic pre 17 minuta
Hitno upozorenje RHMZ: Stiže nevreme sa gradom i olujom u Beogradu i delovima Srema, Mačve i Kolubare

Hitno upozorenje RHMZ: Stiže nevreme sa gradom i olujom u Beogradu i delovima Srema, Mačve i Kolubare

Euronews pre 2 minuta
Stižu pljuskovi, grmljavina i grad Nevreme juriša i ka Beogradu, evo gde će sve da udari

Stižu pljuskovi, grmljavina i grad Nevreme juriša i ka Beogradu, evo gde će sve da udari

Alo pre 17 minuta
Rhmz izdao hitna upozorenja na pljuskove sa grmljavinom i gradom za ove delove Srbije: Krenulo je već!

Rhmz izdao hitna upozorenja na pljuskove sa grmljavinom i gradom za ove delove Srbije: Krenulo je već!

Telegraf pre 12 minuta
Hitno upozorenje RHMZ: Gde se u narednim satima očekuju pljuskovi sa grmljavinom i gradom

Hitno upozorenje RHMZ: Gde se u narednim satima očekuju pljuskovi sa grmljavinom i gradom

N1 Info pre 1 sat
Hitno upozorenje RHMZ za Srem, Mačvu i Kolubarski kraj: Pljuskovi sa grmljavinom i gradom u narednim satima

Hitno upozorenje RHMZ za Srem, Mačvu i Kolubarski kraj: Pljuskovi sa grmljavinom i gradom u narednim satima

Radio 021 pre 32 minuta
RHMZ: Pljuskovi sa grmljavinom u naredna dva sata u Beogradu

RHMZ: Pljuskovi sa grmljavinom u naredna dva sata u Beogradu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LazarevacRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ponovo priveden tviteraš Kristal Met Dejmon

Ponovo priveden tviteraš Kristal Met Dejmon

N1 Info pre 12 minuta
Otkriveno zbog čega je priveden tviteraš Kristal Met Dejmon: Terete ga za navodni napad na policiju na protestu

Otkriveno zbog čega je priveden tviteraš Kristal Met Dejmon: Terete ga za navodni napad na policiju na protestu

Nova pre 17 minuta
Vanredno povećanje minimalca u oktobru

Vanredno povećanje minimalca u oktobru

RTK pre 17 minuta
Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji 2026. počinju sutra

Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji 2026. počinju sutra

Jugmedia pre 17 minuta
Rhmz izdao hitno upozorenje za Beograd! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Krenuće od ovih delova grada (foto)

Rhmz izdao hitno upozorenje za Beograd! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Krenuće od ovih delova grada (foto)

Blic pre 17 minuta