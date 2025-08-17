Hitno upozorenje RHMZ za Beograd: Stiže snažno nevreme sa pljuskovima i grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na svom sajtu za područje Beograda zbog najavljenog nevremena.

Na jugu prestonice Srbije razvila se konvektivna oblačnost koja donosi intenzivne pljuskove sa grmljavinom i gradom. "U južnim delovima Beograda, Stepojevac i Vranić, jako razvijena konvektivna oblačnost uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada i imaće tendenciju premeštanja ka Lazarevcu", upozorava Republički hidrometeorološki zavod na nevreme u Beogradu.