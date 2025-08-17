Milorad Dodik najavio bojkot izbora i referendum o svom mandatu

Serbian News Media pre 1 sat
Milorad Dodik najavio bojkot izbora i referendum o svom mandatu

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je da Narodna skupština RS planira da donese odluku o neodržavanju prevremenih predsedničkih izbora na teritoriji entiteta.

Dodik je dodao da će nakon toga biti održan referendum na kojem će se građani izjasniti o odluci Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu se oduzme predsednički mandat. Govoreći za RTRS, Dodik je naveo da se za održavanje izbora neće moći koristiti škole ni domovi kulture. Upozorio je da će učešće u biračkim odborima biti smatrano krivičnom odgovornošću za “rušenje ustavnog poretka RS”, a zakoni će biti izmenjeni kako bi se to omogućilo. Lider SNSD-a je saopštio
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Novi magazin pre 13 minuta
Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Beta pre 1 sat
Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS, a prevremenih predsedničkih izbora neće biti

Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS, a prevremenih predsedničkih izbora neće biti

Nova pre 44 minuta
Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS

Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS

Danas pre 1 sat
Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

N1 Info pre 39 minuta
Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Radio sto plus pre 49 minuta
Dodik: Serijom referenduma izvući ćemo RS iz "smrtnog zagrljaja BiH"

Dodik: Serijom referenduma izvući ćemo RS iz "smrtnog zagrljaja BiH"

RTS pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaReferendumPredsednički izboriMilorad DodikIzboribojkot

Balkan, najnovije vesti »

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Novi magazin pre 13 minuta
Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Beta pre 1 sat
Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Serbian News Media pre 1 sat
Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS, a prevremenih predsedničkih izbora neće biti

Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS, a prevremenih predsedničkih izbora neće biti

Nova pre 44 minuta
Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS

Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS

Danas pre 1 sat