Milorad Dodik najavio bojkot izbora i referendum o svom mandatu

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je da Narodna skupština RS planira da donese odluku o neodržavanju prevremenih predsedničkih izbora na teritoriji entiteta.

Dodik je dodao da će nakon toga biti održan referendum na kojem će se građani izjasniti o odluci Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu se oduzme predsednički mandat. Govoreći za RTRS, Dodik je naveo da se za održavanje izbora neće moći koristiti škole ni domovi kulture. Upozorio je da će učešće u biračkim odborima biti smatrano krivičnom odgovornošću za “rušenje ustavnog poretka RS”, a zakoni će biti izmenjeni kako bi se to omogućilo. Lider SNSD-a je saopštio