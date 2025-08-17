Iz Rima s ljubavlju po španskom receptu, Arsenalu čitav plen na Teatru snova!

Fudbaleri Arsenala savladali su na Old Trafordu ekipu Mančester junajteda rezultatom 1:0 u meču prvog kola engleske Premijer lige.

Izabranici Mikela Artete danas su ostvarili veliku pobedu u jednom od najvećih derbija na Ostrvu, pa će tri boda iz Mančestera gostujućim navijačima značiti još više jer se radi o velikom rivalu i pretendentu za visoku poziciju na kraju sezone. Preuzeo je domaćin blagu terensku inicijativu od početka utakmice, te tako i zapretio prvi preko Embeuma čiji je udarac uspeo da zaustavi Raja. Gotovo pravo niotkuda, Arsenal je stigao do vođstva, igrao se 13. minut kada je