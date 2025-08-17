Oglasio se Vučić nakon paljenja gradske uprave u Valjevu i nemira u Beogradu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Oglasio se Vučić nakon paljenja gradske uprave u Valjevu i nemira u Beogradu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon incidenata u Valjevu i drugim gradovima Srbije! Vučić je naglasio da je nasilje koje viđeno večeras u srpskim gradovima "izraz potpune nemoći" blokadera. - Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem - podićićemo i obnovićemo prostorije i našeg
