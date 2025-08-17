DEMOLIRANE PROSTORIJE SNS-A, GRADSKE UPRAVE I TUŽILAŠTVA TOKOM PROTESTA U VALJEVU – NEREDI ZAVRŠENI INTERVENCIJOM ŽANDARMERIJE…

Tokom sinoćnjeg protesta, grupa demonstranata zapalila je i demolirala prostorije valjevskog SNS-a, razlupana su stakla na glavnom ulazu u Gradsku upravu Valjevo i izad na prozorima kancelarija, a polupana su stakla i prozori na ulazu u zgradu Javnog tužilaštva.

Na meti se našao i kafić “Kod lažnog svedoka” kao i prostorije SNS-a. Žandarmerija praćena oklopnim vozilima interevnisala je suzavcem i razbila demonstracije. Više lica je privedeno tokom noći. Valjevo, 16.08.2025. – Neredi tokom protesta Sinoćni protest, koji je organizovan kao odgovor na preteranu upotrebu sile policije u pre nekoliko dana u našem gradu, započeo je skupom ispred Valjevske gimnazije, gde se okupilo više hiljada građana ne samo iz Valjeva, nego iz