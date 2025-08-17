DEMOLIRANE PROSTORIJE SNS-A, GRADSKE UPRAVE I TUŽILAŠTVA TOKOM PROTESTA U VALJEVU – NEREDI ZAVRŠENI INTERVENCIJOM ŽANDARMERIJE

Valjevska posla pre 33 minuta
DEMOLIRANE PROSTORIJE SNS-A, GRADSKE UPRAVE I TUŽILAŠTVA TOKOM PROTESTA U VALJEVU – NEREDI ZAVRŠENI INTERVENCIJOM ŽANDARMERIJE…

Tokom sinoćnjeg protesta, grupa demonstranata zapalila je i demolirala prostorije valjevskog SNS-a, razlupana su stakla na glavnom ulazu u Gradsku upravu Valjevo i izad na prozorima kancelarija, a polupana su stakla i prozori na ulazu u zgradu Javnog tužilaštva.

Na meti se našao i kafić “Kod lažnog svedoka” kao i prostorije SNS-a. Žandarmerija praćena oklopnim vozilima interevnisala je suzavcem i razbila demonstracije. Više lica je privedeno tokom noći. Valjevo, 16.08.2025. – Neredi tokom protesta Sinoćni protest, koji je organizovan kao odgovor na preteranu upotrebu sile policije u pre nekoliko dana u našem gradu, započeo je skupom ispred Valjevske gimnazije, gde se okupilo više hiljada građana ne samo iz Valjeva, nego iz
Otvori na valjevskaposla.info

Povezane vesti »

Ponovo priveden tviteraš Kristal Met Dejmon

Ponovo priveden tviteraš Kristal Met Dejmon

N1 Info pre 12 minuta
Otkriveno zbog čega je priveden tviteraš Kristal Met Dejmon: Terete ga za navodni napad na policiju na protestu

Otkriveno zbog čega je priveden tviteraš Kristal Met Dejmon: Terete ga za navodni napad na policiju na protestu

Nova pre 18 minuta
uživo Burna noć u Srbiji: Zapaljene prostorije SNS i demolirana Skupština u Valjevu, neredi u Beogradu, 56 privedenih

uživo Burna noć u Srbiji: Zapaljene prostorije SNS i demolirana Skupština u Valjevu, neredi u Beogradu, 56 privedenih

NIN pre 18 minuta
Priveden tviteraš, osumnjičen za napad na policiju

Priveden tviteraš, osumnjičen za napad na policiju

RTS pre 8 minuta
MUP: Privedeno 56 osoba, povređeno šest policijskih službenika

MUP: Privedeno 56 osoba, povređeno šest policijskih službenika

RTS pre 18 minuta
I BBC piše o Srbiji: Kako je došlo do eskalacije protesta i šta je Rusija obećala Vučiću

I BBC piše o Srbiji: Kako je došlo do eskalacije protesta i šta je Rusija obećala Vučiću

N1 Info pre 33 minuta
Uhapšen tviteraš Marko M. (Kristal Met Dejmon): Sumnja se da je napao policiju na protestima u Beogradu

Uhapšen tviteraš Marko M. (Kristal Met Dejmon): Sumnja se da je napao policiju na protestima u Beogradu

Blic pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSNSValjevožandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

Ponovo priveden tviteraš Kristal Met Dejmon

Ponovo priveden tviteraš Kristal Met Dejmon

N1 Info pre 12 minuta
Otkriveno zbog čega je priveden tviteraš Kristal Met Dejmon: Terete ga za navodni napad na policiju na protestu

Otkriveno zbog čega je priveden tviteraš Kristal Met Dejmon: Terete ga za navodni napad na policiju na protestu

Nova pre 18 minuta
Vanredno povećanje minimalca u oktobru

Vanredno povećanje minimalca u oktobru

RTK pre 18 minuta
Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji 2026. počinju sutra

Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji 2026. počinju sutra

Jugmedia pre 17 minuta
Rhmz izdao hitno upozorenje za Beograd! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Krenuće od ovih delova grada (foto)

Rhmz izdao hitno upozorenje za Beograd! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Krenuće od ovih delova grada (foto)

Blic pre 18 minuta