„Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu“: Milanović posle Koalicije voljnih

Hrvatski predsednik Zoran Milanović objavio je danas na Fejsbuku da hrvatska vlada nije ovlašćena da gura Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumevati učešće hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je juče učestvovao na videokonferenciji čelnika Koalicije voljnih, dva dana ;nakon sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci i uoči sastanka evropskih čelnika s američkim predsednikom danas u Vašingtonu, prenosi Hina. „Istakao sam da nastavljamo da pružamo podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštovati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročne bezbednosne garancije“, napisao je