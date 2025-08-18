Vučić obišao demolirane prostorije SNS u Cvijićevoj ulici: Nećemo da se sklanjamo i bežimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je demolirane prostorije Srpske napredna stranke u Cvijićevoj ulici.

Grupa demonstranata koja se večeras okupila u Beogradu na poziv studenata u blokadi pod nazivom "Gde smo ono stali?" demolirala je večeras prostorije Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula u Cvijićevoj ulici, dok se druga grupa okupila ispred Palate Srbija i pozivala ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da izađe "Šta drugo da ponude sem toga. Čim se pojavi bilo ko, odmah beže. Navikli smo, s tim živimo, oni hoće po svaku cenu da nam unište normalan