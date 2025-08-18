Danas prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026, Vlada predlaže povećanje minimalne cene rada na 550 evra mesečno

Glas Zapadne Srbije pre 34 minuta
Danas prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026, Vlada predlaže povećanje minimalne cene rada na 550 evra mesečno…

Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2026. godinu biće održan danas, objavljeno je na sajtu Socijalno- ekonomskog saveta (SES).

Trenutna minimalna cena rada iznosi 53.592 dinara. Minimalac će, shodno odluci SES-a od 15. jula, biti vanredno povećan od 1. oktobra, za 9,4 odsto, odnosno sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu i iznosiće 58.630 dinara. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je novinarima nakon te sednice da je predlog vlade da povećanje od Nove godine bude 10,1 odsto. „Sa tim povećanjem bi minimalac od 1. janaura 2026. godine iznosio 550 evra”,
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Pregovori o minimalnoj ceni rada za 2026. godinu počinju danas

Pregovori o minimalnoj ceni rada za 2026. godinu počinju danas

Serbian News Media pre 39 minuta
Minimalac na stolu: Počinju pregovori o ceni rada za 2026. godinu

Minimalac na stolu: Počinju pregovori o ceni rada za 2026. godinu

Nedeljnik pre 39 minuta
Minimalac raste – danas počinju pregovori za 2026. godinu

Minimalac raste – danas počinju pregovori za 2026. godinu

Glas Zapadne Srbije pre 39 minuta
Počinju pregovori o minimalcu za 2026. godinu

Počinju pregovori o minimalcu za 2026. godinu

Danas pre 1 sat
Socijalno-ekonomski savet u ponedeljak o minimalcu

Socijalno-ekonomski savet u ponedeljak o minimalcu

Vranje news pre 44 minuta
Socijalno-ekonomski savet ima prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Socijalno-ekonomski savet ima prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Nova pre 49 minuta
Danas prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

Danas prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeNova godinaSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Radić o ugovoru sa Elbitom: Kupovinom oružja Vučić kupuje podršku stranih sila, izraelska naklonost plaćena

Radić o ugovoru sa Elbitom: Kupovinom oružja Vučić kupuje podršku stranih sila, izraelska naklonost plaćena

N1 Info pre 8 minuta
Cena struje u Srbiji menjaće se jednom godišnje

Cena struje u Srbiji menjaće se jednom godišnje

Kamatica pre 29 minuta
Pregovori o minimalnoj ceni rada za 2026. godinu počinju danas

Pregovori o minimalnoj ceni rada za 2026. godinu počinju danas

Serbian News Media pre 39 minuta
Kripto edukacija na srpskom – zaostajemo li za svetom?

Kripto edukacija na srpskom – zaostajemo li za svetom?

Radio 021 pre 24 minuta
Efektiva upozorava građane: Ministarstvo trgovine pokušava da ugasi Zakon o zaštiti potrošača, javna rasprava do 24. avgusta…

Efektiva upozorava građane: Ministarstvo trgovine pokušava da ugasi Zakon o zaštiti potrošača, javna rasprava do 24. avgusta

Nova pre 39 minuta