Tramp dočekao Zelenskog: Počeo istorijski sastanak u Beloj kući (Video)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je u Belu kuću malo posle 12 časova po lokalnom vremenu, odnosno nešto posle 19 časova po srpskom vremenu.

Dočekao ga je američki predsednik Donald Tramp pred brojnim predstavnicima medija, a Zelenski je prethodno održao kratak sastanak sa pojedinim evropskim liderima u ukrajinskoj ambasadi u Vašingtonu. Kada je Zelenski izašao iz vozila, Tramp ga je dočekao i srdačno su se pozdravili uz rukovanje i zagrljaj. Trenutak pre toga, Tramp je podigao stisnutu pesnicu, a ubrzo je Zelenski mahao novinarima koji su fotografisali. Unutra je Zelenski sreo Melaniju Tramp, suprugu