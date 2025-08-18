Kao što je Vučić i najavio: Ministarstvo predložilo da minimalac u sledećoj godini bude 550 evra

Ministarstvo finansija predložilo je danas, na pregovorima u Socijalno-ekonomskom savetu (SES) o minimalnoj zaradi za 2026, da ona iznosi 550 evra.

To je posle sastanka za Betu rekao savetnik za ekonomska pitanja UGS "Nezavisnost" Zoran Ristić. On je naveo da su predstavnici Ministarstva finansija rekli da bi to bilo povećanje minimalca za 10,1 odsto, a da bi se neoporezivi deo zarade povećao 20 odsto, na 34.221 dinar. "Reprezentativni sindikati će svoje predloge izneti na sledećem sastanku 26. avgusta", rekao je Ristić. On je ranije danas rekao da će UGS "Nezavisnost" tražiti povećanje minimalne zarade na 600