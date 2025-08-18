Kao što je Vučić i najavio: Ministarstvo predložilo da minimalac u sledećoj godini bude 550 evra

Radio 021 pre 18 minuta  |  Beta
Kao što je Vučić i najavio: Ministarstvo predložilo da minimalac u sledećoj godini bude 550 evra

Ministarstvo finansija predložilo je danas, na pregovorima u Socijalno-ekonomskom savetu (SES) o minimalnoj zaradi za 2026, da ona iznosi 550 evra.

To je posle sastanka za Betu rekao savetnik za ekonomska pitanja UGS "Nezavisnost" Zoran Ristić. On je naveo da su predstavnici Ministarstva finansija rekli da bi to bilo povećanje minimalca za 10,1 odsto, a da bi se neoporezivi deo zarade povećao 20 odsto, na 34.221 dinar. "Reprezentativni sindikati će svoje predloge izneti na sledećem sastanku 26. avgusta", rekao je Ristić. On je ranije danas rekao da će UGS "Nezavisnost" tražiti povećanje minimalne zarade na 600
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Obično bude kako kaže Vučić: Ministarstvo predložilo minimalac od 550 evra, sindikati tražili više

Obično bude kako kaže Vučić: Ministarstvo predložilo minimalac od 550 evra, sindikati tražili više

Nova ekonomija pre 8 minuta
Ministarstvo finansija predložilo da minimalac u 2026. bude 550 evra

Ministarstvo finansija predložilo da minimalac u 2026. bude 550 evra

Forbes pre 3 minuta
Ministarstvo finansija predložilo da minimalac bude 550, sindikalci traže 600 evra

Ministarstvo finansija predložilo da minimalac bude 550, sindikalci traže 600 evra

Radio sto plus pre 38 minuta
Ministarstvo finansija Srbije predložilo da minimalac u 2026. bude 550 evra

Ministarstvo finansija Srbije predložilo da minimalac u 2026. bude 550 evra

Nova pre 43 minuta
Završen prvi korak ka povećanju minimalca na 64.460 dinara

Završen prvi korak ka povećanju minimalca na 64.460 dinara

Biznis.rs pre 8 minuta
Pregovori o minimalcu: Ministarstvo finansija predložilo visinu minimalne zarade, na potezu sindikati

Pregovori o minimalcu: Ministarstvo finansija predložilo visinu minimalne zarade, na potezu sindikati

NIN pre 13 minuta
Sindikat Nezavisnost traži minimalac 70.000 dinara

Sindikat Nezavisnost traži minimalac 70.000 dinara

Bujanovačke pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sindikat

Ekonomija, najnovije vesti »

Obično bude kako kaže Vučić: Ministarstvo predložilo minimalac od 550 evra, sindikati tražili više

Obično bude kako kaže Vučić: Ministarstvo predložilo minimalac od 550 evra, sindikati tražili više

Nova ekonomija pre 8 minuta
Ministarstvo finansija predložilo da minimalac u 2026. bude 550 evra

Ministarstvo finansija predložilo da minimalac u 2026. bude 550 evra

Forbes pre 3 minuta
Kao što je Vučić i najavio: Ministarstvo predložilo da minimalac u sledećoj godini bude 550 evra

Kao što je Vučić i najavio: Ministarstvo predložilo da minimalac u sledećoj godini bude 550 evra

Radio 021 pre 18 minuta
Ministarstvo finansija predložilo da minimalac bude 550, sindikalci traže 600 evra

Ministarstvo finansija predložilo da minimalac bude 550, sindikalci traže 600 evra

Radio sto plus pre 38 minuta
Završen prvi korak ka povećanju minimalca na 64.460 dinara

Završen prvi korak ka povećanju minimalca na 64.460 dinara

Biznis.rs pre 8 minuta