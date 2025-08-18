Počinju pregovori o novom minimalcu: Trenutno iznosi 53.560 dinara

Radio 021 pre 31 minuta  |  021.rs
Počinju pregovori o novom minimalcu: Trenutno iznosi 53.560 dinara

Prvi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne cene rada za 2026. godinu održaće se danas, 18. avgusta, objavljeno je na sajtu Socijalno- ekonomskog saveta (SES).

Trenutna minimalna cena rada je 53.592 dinara. Minimalac će, shodno odluci SES-a od 15. jula, biti vanredno povećan od 1. oktobra, za 9,4 odsto, odnosno sa sadašnjih 308 na 337 dinara po satu i iznosiće 58.630 dinara. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je predlog vlade da povećanje od Nove godine bude 10,1 odsto. Sa tim povećanjem bi minimalac od 1. janaura 2026. godine iznosio 550 evra. Naveo je da je u januaru minimalac povećan 13,7 odsto, od oktobra će
