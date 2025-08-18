Sindikalci traže minimalac od 600 evra, Ministarstvo nudi 550 evra za 2026. godinu

Kako je za Tanjug rekao član pregovaračkog tima iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Aleksandar Radojević, Vlada Srbije je ostala pri svom ranijem predlogu da se minimalac poveća za 10,1 odsto, što je sa oktobarskim povećanjem od 9,4 odsto kumulativno povećanje od 20,45 odsto, dok sindikati nisu izašli sa svojim predlogom povećanja. “Reprezentativne sindikalne centrale izašle su sa predlogom da se vode razgovori o povećanju svih plata u Srbiji a posebno onih u