Krivične prijave protiv komandanta JZO i sedam saradnika

Stranka Srbija centar (SRCE) podnela je danas Tužilaštvu za organizovani kriminal krivične prijave protiv komandanta Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička i sedam pripadnika te jedinice.

Prijave su podnete zbog sumnje da su, prekoračenjem ovlašćenja, zlostavljali troje studenata. Prema navodima stranke SRCE, pripadnici JZO se terete da su 14. avgusta, oko 23 časa, protivpravno lišili slobode studente Nikolinu Sinđelić, Stevana Zdravkovića i Dušana Cvetkovića. Kako stoji u prijavi, studenti su odvedeni u garažu Vlade Srbije, gde su navodno maltretirani – primorani da kleče, udarani i šamarani. Oduzeti su im i polomljeni mobilni telefoni, a upućene