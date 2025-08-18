Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva, a krajem septembra - referendum

Sputnik pre 5 sati
Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva, a krajem septembra - referendum

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas Vladu nacionalnog jedinstva i referendum za kraj septembra.

On je na konferenciji za medije istakao, da se, imajući u vidu okolnosti u kojima se nalazi BiH i arogantan pristup Zapada koji vodi hibridni rat, smatralo da treba prevazići širi društveni konsenzus - vladom nacionalnog jedinstva i da je u skladu sa tim doneta odluka o novoj vladi. Predsednik Srpske je najavio je i da će svoje mišljenje građani dati na referendumu koji će se održati krajem septembra. Predsednik Srpske je rekao da je ovo jedan od ključnih
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Dodik najavio referendum za kraj septembra

Dodik najavio referendum za kraj septembra

Danas pre 5 sati
Premijer Višković podneo ostavku, sledi izbor nove Vlade Republike Srpske

Premijer Višković podneo ostavku, sledi izbor nove Vlade Republike Srpske

RTS pre 5 sati
Nećemo biti kolonija: Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva i datum referenduma

Nećemo biti kolonija: Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva i datum referenduma

Alo pre 5 sati
Referendum u republici srpskoj krajem septembra: Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva - "Dejtonski sporazum je srušen"

Referendum u republici srpskoj krajem septembra: Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva - "Dejtonski sporazum je srušen"

Večernje novosti pre 5 sati
Dodiku odbijena žalba!

Dodiku odbijena žalba!

Telegraf pre 5 sati
Radovan Višković podneo ostavku na mesto premijera Vlade Republike Srpske

Radovan Višković podneo ostavku na mesto premijera Vlade Republike Srpske

Blic pre 6 sati
Višković podneo ostavku - Republika Srpska bira novu Vladu!

Višković podneo ostavku - Republika Srpska bira novu Vladu!

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaReferendumMilorad DodikRegion

Balkan, najnovije vesti »

"Ja sam predsednik Srpske, vi pišite šta: Hoćete!" Oglasio se Dodik nakon što mu je odbijena žalba: "Neće me smenjivati strana…

"Ja sam predsednik Srpske, vi pišite šta: Hoćete!" Oglasio se Dodik nakon što mu je odbijena žalba: "Neće me smenjivati strana vlada"

Blic pre 1 minut
Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva

Vesti online pre 41 minuta
Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedavaće predsednik države

Moj Novi Sad pre 51 minuta
Dodik o odbijenoj žalbi Suda BiH: Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Dodik o odbijenoj žalbi Suda BiH: Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Euronews pre 6 minuta
Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a o mandatu predsednika RS; Dodik: Referendum u septembru

Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a o mandatu predsednika RS; Dodik: Referendum u septembru

RTS pre 1 sat