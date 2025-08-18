Dodik najavio referendum za kraj septembra

Danas
Dodik najavio referendum za kraj septembra

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će referendum u bosanskom entitetu biti održan krajem septembra.

On je to objavio na konferenciji za novinare u Banjaluci 18. avgusta, na kojoj je premijer entiteta Radovan Višković podneo ostavku. Dodikova objava dolazi nakon što mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat predsednika bosanskog entiteta Republike Srpske, a on želi da građani imaju reč o tome. Odluka o oduzimanju mandata doneta je nekoliko dana nakon što je Sud Bosne i Hercegovine početkom avgusta objavio da je Dodik osuđen na godinu
