Nećemo biti kolonija: Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva i datum referenduma

Alo pre 1 sat
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za medije, da se, imajući u vidu okolnosti u kojima se nalazi BiH i arogantan pristup Zapada koji vodi hibridni rat, smatralo da treba prevazići širi društveni konsenzus - vladom nacionalnog jedinstva i da je u skladu sa tim doneta odluka o novoj vladi. Predsednik Srpske je najavio je i da će svoje mišljenje građani dati na referendumu koji će se održati krajem septembra.

