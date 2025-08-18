Vučić objavio sliku sa Glišićem: "Naš Darko upravo napušta bolnicu"

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Vučić objavio sliku sa Glišićem: "Naš Darko upravo napušta bolnicu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju sa ministrom Darkom Glišićem, obavestivši javnost da Glišić napušta bolnicu.

Tom prilikom, Vučić je pomenuo i kada je planirano da Glišić preuzme svoje dužnosti. "Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", piše uz fotografiju iz bolnice. Podsetimo, Glišić je početkom meseca doživeo moždani udar nakon čega je transportovan u Urgentni centar, gde je uspešno operisan. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je posle operacije naveo da je intervencija bila kompleksna i komplikovana i da
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ministar Darko Glišić pušten iz bolnice

Ministar Darko Glišić pušten iz bolnice

Serbian News Media pre 1 sat
"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

Blic pre 2 sata
Vučić: Ministar Glišić napušta bolnicu, za mesec dana se vraća redovnim dužnostima

Vučić: Ministar Glišić napušta bolnicu, za mesec dana se vraća redovnim dužnostima

Nedeljnik pre 1 sat
Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić ga ponivo posetio

Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić ga ponivo posetio

Pravda pre 1 sat
Vučić: Glišić upravo napušta bolnicu, za mesec dana vraća se redovnim dužnostima

Vučić: Glišić upravo napušta bolnicu, za mesec dana vraća se redovnim dužnostima

NIN pre 2 sata
Ministar Darko Glišić otpušten iz bolnice

Ministar Darko Glišić otpušten iz bolnice

RTS pre 2 sata
Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić mu pružio podršku

Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić mu pružio podršku

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićZlatiborPredsednik SrbijeZlatibor LončarDarko Glišićmoždani udar

Politika, najnovije vesti »

Protesti u Srbiji: Skup podrške uhapšenima u Novom Sadu, pritvor za osumnjičene za napad na "Kobre"

Protesti u Srbiji: Skup podrške uhapšenima u Novom Sadu, pritvor za osumnjičene za napad na "Kobre"

NIN pre 16 minuta
Popović razgovarao sa Bocan Harčenkom o unapređenju ekonomskih odnosa Srbija i Rusija

Popović razgovarao sa Bocan Harčenkom o unapređenju ekonomskih odnosa Srbija i Rusija

RTV pre 6 minuta
Apelaciono odeljenje Suda BiH odbilo žalbu Milorada Dodika

Apelaciono odeljenje Suda BiH odbilo žalbu Milorada Dodika

RTV pre 15 minuta
Advokat osumnjičenih za napad na Kobre: Uložićemo žalbe, čekamo da nam dostave spise predmeta

Advokat osumnjičenih za napad na Kobre: Uložićemo žalbe, čekamo da nam dostave spise predmeta

Danas pre 15 minuta
Dodik više nije predsednik Republike Srpske? Sud BiH odbio žalbu, on najavljuje referendum

Dodik više nije predsednik Republike Srpske? Sud BiH odbio žalbu, on najavljuje referendum

Blic pre 16 minuta