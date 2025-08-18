Vučić objavio sliku sa Glišićem: "Naš Darko upravo napušta bolnicu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju sa ministrom Darkom Glišićem, obavestivši javnost da Glišić napušta bolnicu.

Tom prilikom, Vučić je pomenuo i kada je planirano da Glišić preuzme svoje dužnosti. "Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", piše uz fotografiju iz bolnice. Podsetimo, Glišić je početkom meseca doživeo moždani udar nakon čega je transportovan u Urgentni centar, gde je uspešno operisan. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je posle operacije naveo da je intervencija bila kompleksna i komplikovana i da