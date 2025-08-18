Samit Trampa, Zelenskog i evropljana: Završen sastanak; Tramp optimističan - Putin i Zelenski moraju da reše podelu zemlje (video)

Večernje novosti pre 6 minuta
Samit Trampa, Zelenskog i evropljana: Završen sastanak; Tramp optimističan - Putin i Zelenski moraju da reše podelu zemlje…

SAMIT Američkog i Ukrajinskog predsednika očekuje se danas 18. avgusta u Vašingtonu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon Donald Tramp i Vladimir Zelenski sastali su se večeras u Beloj kući, kako bi ukrajinski lider čuo ključne poruke ruskog predsednika Vladimira Putina sa Aljaske i eventualno dogovorili dalji potezi. Sastanku će prisustvovati i lideri evropskih zemalja. Prema najavljenom protokolu, evropski lideri stižu u Belu kuću u 12 sati po lokalnom vremenu (18 sati po našem vremenu). Sat vremena kasnije, u 13 časova (19 sati po našem vremenu),
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Putinov specijalni avion: Iljušin Il-96-300PU pratili su i srpski piloti

Putinov specijalni avion: Iljušin Il-96-300PU pratili su i srpski piloti

Aero.rs pre 1 sat
uživo Zelenski u Vašingtonu, Tramp: Nije isključena mogućnost slanja trupa u Ukrajinu radi održavanja mirovnog sporazuma

uživo Zelenski u Vašingtonu, Tramp: Nije isključena mogućnost slanja trupa u Ukrajinu radi održavanja mirovnog sporazuma

NIN pre 51 minuta
Košta: EU će sutra dobiti izveštaj o razgovorima Trampa i Zelenskog

Košta: EU će sutra dobiti izveštaj o razgovorima Trampa i Zelenskog

Euronews pre 2 sata
Uoči sastanka sa Trampom: Zelenski traži da se Rusija „silom“ primora na mir

Uoči sastanka sa Trampom: Zelenski traži da se Rusija „silom“ primora na mir

Nedeljnik pre 2 sata
"Od ovoga zavisi pravac ukrajinske budućnosti" Stručnjaci za Kurir: Suštinski se približavamo miru, ali ono što čeka Zelenskog…

"Od ovoga zavisi pravac ukrajinske budućnosti" Stručnjaci za Kurir: Suštinski se približavamo miru, ali ono što čeka Zelenskog će biti "zanimljivo"

Kurir pre 3 sata
"Neprihvatljivo"; Crvene linije ostaju?

"Neprihvatljivo"; Crvene linije ostaju?

B92 pre 3 sata
Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaTanjugVašingtonEUBela kućaKijevDonald TrampamerikaRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

(Video) Tramp se sastao sa liderima EU i Britanije: U toku sudbonosni razgovor o Ukrajini, oči celog sveta uprte u Belu kuću

(Video) Tramp se sastao sa liderima EU i Britanije: U toku sudbonosni razgovor o Ukrajini, oči celog sveta uprte u Belu kuću

Blic pre 16 minuta
Grupa stručnjaka pozvala na misiju UN u Pojasu Gaze sa mandatom

Grupa stručnjaka pozvala na misiju UN u Pojasu Gaze sa mandatom

Danas pre 21 minuta
„Italijan, živi u Srbiji i novinar je; špijun, možda radi za Ruse!“: Reportaža Kristijana Ekera za Danas iz Rige

„Italijan, živi u Srbiji i novinar je; špijun, možda radi za Ruse!“: Reportaža Kristijana Ekera za Danas iz Rige

Danas pre 26 minuta
Zelenski je na ovo čekao pola godine: Cela Bela kuća primetila je promenu, sve iznenadio postupkom: Ovo niko nije očekivao

Zelenski je na ovo čekao pola godine: Cela Bela kuća primetila je promenu, sve iznenadio postupkom: Ovo niko nije očekivao

Blic pre 56 minuta
Zelenski predao Trampu važno pismo: Ovo je uradio čim je ušao u Ovalnu sobu: "Nije za tebe, ali..."

Zelenski predao Trampu važno pismo: Ovo je uradio čim je ušao u Ovalnu sobu: "Nije za tebe, ali..."

Blic pre 1 sat