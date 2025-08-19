Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Beta pre 28 minuta

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić izjavio je danas, povodom optužbi vlasti da non-pejperom, čiji je on jedan od autora, poziva na rušenje države, da cilj tog dokumenta nije destabilizacija, već upravo suprotno - da je namenjen vlastima kao pomoć da se izbegne dublja kriza u Srbiji.

"To je namenjeno više njima i njihovom načinu da pomognu da Srbija ne završi u građanskom ratu", rekao je Janjić za Nedeljnik.

Naveo je da reakcija vlasti, koja smatra da je taj non-pejper "treća faza obojene revolucije" nije iznenađujuća, ali da ne odgovara sadržaju dokumenta.

Janjić je kazao da je tom dokumentu prethodilo njegovo lično otvoreno pismo sa predlozima, koje je uputio direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, a sam non-pejper je nastavak te inicijative, sa širim krugom učesnika.

"Ima jedno otvoreno pismo, predlog za razmišljanje, koje je dobio i Vučić, dobio je i Dačić. I onda je došao non-pejper (...) Razlika je u ozbiljnom napretku jer se uključio tim. Pozivno pismo je moje lično", kazao je on.

Ovaj non-pejper, kako je naveo, poslat je na oko 400 adresa širom sveta, od Japana do Vašingtona i sedišta NATO-a, i sadrži spisak ljudi i institucija sa kojima se komuniciralo.

Osvrćući se na "medijske napade" kojima je izložen, Janjić je kazao da zajedno sa svojim advokatskim timom razmatra podnošenje krivičnih prijava kako bi se ispitalo "terorističko delovanje", ne samo njega, već i, kako kaže, paraobaveštajnih centara koji se predstavljaju kao mediji.

Ukoliko tužilaštvo ne reaguje, najavio je podnošenje privatnih tužbi.

(Beta, 19.08.2025)

Povezane vesti »

Šta stoji u non-pejperu koji je uzburkao vlast? Janjić kaže da je poslat na 400 adresa, a da je prvi korak bio - obraćanje…

Šta stoji u non-pejperu koji je uzburkao vlast? Janjić kaže da je poslat na 400 adresa, a da je prvi korak bio - obraćanje Vučiću i Dačiću

N1 Info pre 38 minuta
Brnabić: Ovo je priprema za treću fazu obojene revolucije - da se pojave ljudi koji će nametnuti rešenje

Brnabić: Ovo je priprema za treću fazu obojene revolucije - da se pojave ljudi koji će nametnuti rešenje

NIN pre 1 sat
Dušan Janjić o non-pejperu: Prvi korak bio obraćanje Vučiću i Dačiću, dokument poslat na oko 400 adresa širom sveta

Dušan Janjić o non-pejperu: Prvi korak bio obraćanje Vučiću i Dačiću, dokument poslat na oko 400 adresa širom sveta

Danas pre 1 sat
Brnabić: Počela „treća faza obojene revolucije“

Brnabić: Počela „treća faza obojene revolucije“

Vreme pre 2 sata
Brnabić: Počela je druga faza obojene revolucije - teror i nasilje, priprema za treću fazu

Brnabić: Počela je druga faza obojene revolucije - teror i nasilje, priprema za treću fazu

Beta pre 2 sata
Brnabić: Počela je druga faza obojene revolucije – teror i nasilje, priprema za treću fazu

Brnabić: Počela je druga faza obojene revolucije – teror i nasilje, priprema za treću fazu

Radio sto plus pre 2 sata
Brnabić: Naš odgovor strancima na non-pejper je ne, u Srbiji neće biti Majdana; Mali: Srbija trpi velike štete od protesta

Brnabić: Naš odgovor strancima na non-pejper je ne, u Srbiji neće biti Majdana; Mali: Srbija trpi velike štete od protesta

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dušan Janjić

Politika, najnovije vesti »

Završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bez obraćanja javnosti

Završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bez obraćanja javnosti

Serbian News Media pre 2 minuta
Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Blic pre 13 minuta
Da li razgovori opozicije, studenata i vlasti, imaju smisla kad niko nikog u oči neće da gleda?

Da li razgovori opozicije, studenata i vlasti, imaju smisla kad niko nikog u oči neće da gleda?

Danas pre 2 minuta
Bez obraćanja novinarima po završetku sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Bez obraćanja novinarima po završetku sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Novi magazin pre 12 minuta
Udruženje sudija i tužilaca: Nedopustivi napadi na pravosuđe

Udruženje sudija i tužilaca: Nedopustivi napadi na pravosuđe

Politika pre 12 minuta