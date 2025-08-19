Deda (81) iz niša divljao na: Auto-putu Vozio u suprotnom smeru, pa završio iza rešetaka

Blic pre 4 sati
Deda (81) iz niša divljao na: Auto-putu Vozio u suprotnom smeru, pa završio iza rešetaka

Policajci u Nišu zaustavili su juče na auto-putu Niš-Preševo vozača "renoa" (81) iz Blaca koji je vozio kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od devet meseci. MUP Srbije apeluje na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u
