30 dana pritvora za osamdesetjednogodišnjaka koji je vozio u kontra smeru

Policija u Nišu zaustavila je na auto-putu Niš-Preševo osamdesetjednogodišnjeg vozača „renoa“ iz Blaca koji je vozio kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera, saopštio je danas MUP.

Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, zbog koje je juče zaustavljen. On jepriveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od devet meseci.