Bujanovačke pre 2 sata
Vozio autoputem u kontra smeru: Uhapšen vozač star 81 godinu

Bujanovac, 19. avgust 2025. – Protiv 81-godišnjeg vozača “renoa” iz Blaca koji je na auto-putu vozio u trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera, podneta je krivična prijava i određena kazna zatvora od 30 dana.

Iz policije kažu da mu je izrečena i novčana kazna i oduzeta dozvola na 9 meseci, pišu Južne vesti. Pripadnici niške policije kažu da su u ponedeljak, 18. jula na deonici Niš-Preševo zaustavili muškarca iz Blaca koji se kretao suprotnom trakom. ZATVOR I NOVČANA KAZNA Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu u iznosu od 120.000 dinara, 15 kaznenih
