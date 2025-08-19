Vozač (81) iz Blaca osuđen na zatvor zbog vožnje u suprotnom smeru

Niška policija je saopštila da je sudija za prekršaje kaznio vozača (81) iz Blaca sa 30 dana zatvora jer je na autoputu Niš-Preševo vozio kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

U saopštenju se navodi da je policija zaustavila na autoputu 18. avgusta i da je protiv njega podnela prekršajnu prijavu zbog nasilničke vožnje. Dodaje se da je vozaču "renoa" sudija izrekao i novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od devet meseci.