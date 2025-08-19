Evo kad stiže i treće povećanje zarada Ovo su detalji sastanka o minimalcu

Podsetimo, juče je održan sastanak Socijalno-ekonomskog saveta i povećanje cene rada.

Na prvoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES) na kojoj su započeti pregovori o povećanju minimalne zarade za 2026. godinu iznet je predlog Ministarstva finansija da povećanje minimalne cene rada za narednu godinu iznosi 10,1 odsto, odnosno 550 evra mesečno, uz povećanje neoporezivog dela zarade za 20,4 procenta. Prema rečima Zorana Ristića, savetnika sindikata UGS Nezavisnost, sindikati će svoje zahteve u pogledu visine minimalne cene rada izneti na narednom