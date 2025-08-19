Lebdeći nad suncem sprženom poljanom

Radar pre 21 minuta  |  Dragana Nikoletić
Lebdeći nad suncem sprženom poljanom

Konstelacije, ajurveda, konsultovanje sa zvezdama po proračunima đotiša, seanse tehnika disanja, bioenergetsko oslobađanje od stresa, šamani, radiesteziolozi, hipici, vlaško kolo… sve je to obeležilo skup pod planinom punom energije

Postoje oni koji svim srcem veruju u energetsko isceljenje sebe i planete, i drugi koji su skeptični prema svemu što nije opipljivo. Za prve je pravo mesto bio Pyramid festival, nedavno održan u podnožju „magične“ planine Rtanj, dok u druge neretko spadaju novinari, čija je uloga i da kritički analiziraju posmatrano. Stoga će ton ovog teksta biti na granici cinizma, paradoksalno – s korenom reči u drevnoj filozofskoj školi kinika, koji su se zalagali za život u
Otvori na radar.rs

Rtanj »

Ljudi kažu da je na ovom mestu u Srbiji najlepši zalazak sunca na svetu! Svakom barem jednom treba da ga vidi

Ljudi kažu da je na ovom mestu u Srbiji najlepši zalazak sunca na svetu! Svakom barem jednom treba da ga vidi

Telegraf pre 2 dana
Diskretni šarm buržoazije u srcu mistične prirode: Održan Pyramid festival na Rtnju

Diskretni šarm buržoazije u srcu mistične prirode: Održan Pyramid festival na Rtnju

Blic pre 3 dana
Održano drugo izdanje Pyramid festivala na Rtnju

Održano drugo izdanje Pyramid festivala na Rtnju

Nedeljnik pre 5 dana
Da li je Rtanj piramida? Dr Semir Osmanagić dao nam je zanimljiv odgovor i otkrio tajni prolaz

Da li je Rtanj piramida? Dr Semir Osmanagić dao nam je zanimljiv odgovor i otkrio tajni prolaz

Telegraf pre 6 dana
Na svetoj srpskoj planini šaman nas je doveo do vrata prošlih života: Postoji i ono "dole", imali smo i misiju

Na svetoj srpskoj planini šaman nas je doveo do vrata prošlih života: Postoji i ono "dole", imali smo i misiju

Telegraf pre 10 dana
Na ovoj srpskoj planini ljudi padaju u trans: 7 dana žive u šumi, plešu i hrle u katarzu, pogledajte slike

Na ovoj srpskoj planini ljudi padaju u trans: 7 dana žive u šumi, plešu i hrle u katarzu, pogledajte slike

Telegraf pre 13 dana
Kristijan Stošić dominira domaćom scenom – ostvario normu za Svetsko prvenstvo

Kristijan Stošić dominira domaćom scenom – ostvario normu za Svetsko prvenstvo

OK radio pre 14 dana
Rtanj »

Ključne reči

Rtanj

Kultura, najnovije vesti »

Lebdeći nad suncem sprženom poljanom

Lebdeći nad suncem sprženom poljanom

Radar pre 21 minuta
Gandalf i Frodo biće deo novog filma iz franšize „Gospodar prstenova“

Gandalf i Frodo biće deo novog filma iz franšize „Gospodar prstenova“

Danas pre 5 sati
INTERVJU Kryn: Bendovi na Balkanu ne mogu zaraditi novac da ulažu dalje u razvoj brenda i onda se mora gurati van granica gdje…

INTERVJU Kryn: Bendovi na Balkanu ne mogu zaraditi novac da ulažu dalje u razvoj brenda i onda se mora gurati van granica gdje je konkurencija brutalna

Danas pre 6 sati
Pevačica objavila provokativne fotke sa odmora u Italiji: Pleteni bikini pokazao više nego što bi trebalo (foto)

Pevačica objavila provokativne fotke sa odmora u Italiji: Pleteni bikini pokazao više nego što bi trebalo (foto)

Kurir pre 36 minuta
Viktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti: Svi govore da je preslikana slavna majka

Viktorijina naslednica dominira na jahti vrednoj 16 miliona funti: Svi govore da je preslikana slavna majka

Kurir pre 1 sat