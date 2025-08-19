Lebdeći nad suncem sprženom poljanom

Konstelacije, ajurveda, konsultovanje sa zvezdama po proračunima đotiša, seanse tehnika disanja, bioenergetsko oslobađanje od stresa, šamani, radiesteziolozi, hipici, vlaško kolo… sve je to obeležilo skup pod planinom punom energije

Postoje oni koji svim srcem veruju u energetsko isceljenje sebe i planete, i drugi koji su skeptični prema svemu što nije opipljivo. Za prve je pravo mesto bio Pyramid festival, nedavno održan u podnožju „magične“ planine Rtanj, dok u druge neretko spadaju novinari, čija je uloga i da kritički analiziraju posmatrano. Stoga će ton ovog teksta biti na granici cinizma, paradoksalno – s korenom reči u drevnoj filozofskoj školi kinika, koji su se zalagali za život u