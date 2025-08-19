Ministri Vlade Srbije i predstavnici SNS ispred Skupštine sa pristalicama i građanima

Sputnik pre 44 minuta
Ministri Vlade Srbije i predstavnici SNS ispred Skupštine sa pristalicama i građanima

Ministri u Vladi Srbije i predstavnici Srpske napredne stranke okupili su se večeras ispred Narodne skupštine, kako bi razgovarali sa pristalicama SNS i građanima, a nakon toga svi zajedno na video bimu gledali prvi meč plej-ofa fudbalske Lige šampiona između Crvene zvezde i Pafosa.

Među prisutnima je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Marko Đurić, Zlatibor Lončar, Dragan Glamočić, Aleksandra Sofronijević, Boris Bratina, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Sara Pavkov, Zoran Gajić, Nikola Selaković. Tu su i funkcioneri SNS Petar Petković, Aleksandar Antić, Milenko Jovanov, Zoran Drobnjak, Sonja Radojević Škodrić, Darija Kisić, Irena Vujović, Dejan Tomašević, Sanja Radojević Škodrić, Sandra
