Milioni stižu na marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona

Večernje novosti pre 39 minuta
Milioni stižu na marakanu! Evo koliko će Crvena zvezda zaraditi ako se plasira u Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 na Marakani igraju prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, gde im je rival šampion Kipra - Pafos.

FOTO: FK Crvena zvezda Zvezda želi da treću godinu zaredom igra u elitnom takmičenju, po drugi put od izmenjenog formata gde se igra ligaški deo. Pored toga što igranje Lige šampiona predstavlja vrhunac kada je fudbal u pitanju, daje vam priliku da igrate sa najboljima na svetu i odmerite snage s njima, donosi najmanje četiri spektakla u Beogradu, jedna od najvažnijih stvari za Zvezdu je i novac koji je u igri. Ukoliko uđe u Ligu šampiona, Zvezda će samo za plasman
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Pafos: Vrlo ozbiljni, od gazde i trenera do igrača

Pafos: Vrlo ozbiljni, od gazde i trenera do igrača

Danas pre 54 minuta
David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

David Luiz poslao video poruku: "Danas je taj dan!"

Sportske.net pre 28 minuta
Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Crvena zvezda na korak do Lige šampiona: Sve o meču sa Pafosom, gde je prenos i ko je u Milojevićevih 11

Mondo pre 38 minuta
Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje pred meč sa Zvezdom: "Danas je taj dan..."

Najzvučnije pojačanje Pafosa poručuje pred meč sa Zvezdom: "Danas je taj dan..."

Telegraf pre 1 sat
Vladan Milojević – Zvezdin doktor za kvalifikacije

Vladan Milojević – Zvezdin doktor za kvalifikacije

Sport klub pre 2 sata
Panić: Zvezda igrački bolja i sa više iskustva

Panić: Zvezda igrački bolja i sa više iskustva

Sportski žurnal pre 2 sata
Ivan pred Zvezdu: Vlasnik Dubov traži da uđemo u Ligi šampiona

Ivan pred Zvezdu: Vlasnik Dubov traži da uđemo u Ligi šampiona

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakanaKiparfk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Sahranjen bivši fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević

Sahranjen bivši fudbaler i predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević

RTV pre 9 minuta
Sahranjen Den Tana - prisutni Dačić, Džajić, Stojković,...

Sahranjen Den Tana - prisutni Dačić, Džajić, Stojković,...

RTS pre 9 minuta
Vučević odlučio: Evo gde nastavlja karijeru! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Vučević odlučio: Evo gde nastavlja karijeru! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 14 minuta
Nba zvezda o Jokiću: „Jedan od najtežih za čuvanje!“ interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Nba zvezda o Jokiću: „Jedan od najtežih za čuvanje!“ interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 14 minuta
Klub mora da izabere: Srbi su jedan drugome direktna konkurencija! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Klub mora da izabere: Srbi su jedan drugome direktna konkurencija! Interesantan transfer: Srbi baš vole Rusiju!

Hot sport pre 14 minuta