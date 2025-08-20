PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

U našoj zemlji prijavljeno 808 korisnika

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) Srbije objavio je da je od Penzijskog fonda Ruske Federacije dobio obaveštenje kako je do problema u isplati korisnicima ruskih penzija, kojima je prebivalište van teritorije te države, došlo zbog sankcija koje su uvedene Gazprom banci – korespondentskoj banci ovlašćenoj za međunarodne transfere penzija i drugih socijalnih davanja. „Iako Gazprom banka raspolaže Licencom 38A, kojom je dozvoljeno
