PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

NIN pre 3 sata  |  Beta
PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) Srbije objavio je danas da je od Penzijskog fonda Ruske Federacije dobio obaveštenje kako je do problema u isplati korisnicima ruskih penzija, kojima je prebivalište van teritorije te države, došlo zbog sankcija koje su uvedene Gazprom banci – korespondentskoj banci ovlašćenoj za međunarodne transfere penzija i drugih socijalnih davanja. "Iako Gazprom banka raspolaže Licencom 38A, kojom je dozvoljeno
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Važno obaveštenje za strane penzionere! Obustavljena isplata penzija koje stižu iz jedne zemlje

Važno obaveštenje za strane penzionere! Obustavljena isplata penzija koje stižu iz jedne zemlje

Kurir pre 6 minuta
PIO: Ruski fond ne isplaćuje penzije srpskim korisnicima zbog sankcija Gasprom banci

PIO: Ruski fond ne isplaćuje penzije srpskim korisnicima zbog sankcija Gasprom banci

Politika pre 2 sata
PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

Nova ekonomija pre 3 sata
Zbog sankcija obustavljena isplata ruskih penzija korisnicima u Srbiji pre skoro godinu dana

Zbog sankcija obustavljena isplata ruskih penzija korisnicima u Srbiji pre skoro godinu dana

Danas pre 3 sata
PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

Forbes pre 3 sata
PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

Biznis.rs pre 3 sata
OBJAŠNJENJE! Evo zašto je deo građana Srbije ostao BEZ PENZIJA: Ovo su dalji koraci

OBJAŠNJENJE! Evo zašto je deo građana Srbije ostao BEZ PENZIJA: Ovo su dalji koraci

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeGazprompenzijepio fond

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić otkrio dan kada predstavlja nove ekonomske mere: Primena od 1. septembra

Vučić otkrio dan kada predstavlja nove ekonomske mere: Primena od 1. septembra

Blic pre 11 minuta
Zelenski i njegovi telohranitelji! 5 najčudnijih trenutaka sa samita u Beloj kući: "Sačekajte, Vladimir je na vezi"

Zelenski i njegovi telohranitelji! 5 najčudnijih trenutaka sa samita u Beloj kući: "Sačekajte, Vladimir je na vezi"

Blic pre 21 minuta
Ova devojka (31) zaradila je 20.000 evra kupujući akcije tokom carinskog pada tržišta: Evo kako je to uspela, a šta građani…

Ova devojka (31) zaradila je 20.000 evra kupujući akcije tokom carinskog pada tržišta: Evo kako je to uspela, a šta građani Srbije rade

Blic pre 16 minuta
Godišnja stopa inflacije u evrozoni u julu potvrđena na dva odsto

Godišnja stopa inflacije u evrozoni u julu potvrđena na dva odsto

Blic pre 26 minuta
Ekonomisti: Vučićeve mere za pomoć građanima populističke i služe za marketing

Ekonomisti: Vučićeve mere za pomoć građanima populističke i služe za marketing

Morava info pre 26 minuta