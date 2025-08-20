Zbog sankcija obustavljena isplata ruskih penzija korisnicima u Srbiji pre skoro godinu dana

Iako Srbija nije uvela sankcije Rusiji, posledice evropskih sankcija prema ruskim bankama osećaju se i u našoj zemlji.

Jedna od tih posledica je obustava isplate ruskih penzija korisnicima u Srbiji, a iz PIO fonda potvrdili su za Danas da je reč o 808 korisnika. Najpre, čitaoci Danasa su se požalili našoj redakciji da su poslednju rusku penziju primili još u oktobru 2024. godine. Od tada, tvrde, nijedna isplata nije stigla, iako redovno dostavljaju potvrde o životu, dokument koji je neophodan za ostvarivanje prava na penziju iz Rusije. Građani su naveli da banke odbijaju da im