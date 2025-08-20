Sramno! Ušetao u crkvu u Subotici, pa odmah otišao do kutije za dobrotvorne priloge: Ukrao 500.000 dinara!

Blic pre 17 minuta
Sramno! Ušetao u crkvu u Subotici, pa odmah otišao do kutije za dobrotvorne priloge: Ukrao 500.000 dinara!

Policija u Subotici uhapsila je Dž. K. (34) zbog sumnje da je iz crkve u tom gradu ukrao skoro pola miliona dinara dobrovoljnog priloga.

On je osumnjičen za krivično delo krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Subotici. "Sumnja se da je Dž.K, inače bez prebivališta, 15. avgusta ušao u prostorije samostana i iz fioke stola ukrao više od 400.000 dinara dobrovoljnog priloga", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Subotička policija: Uhapšen osumnjičeni da je iz crkve ukrao skoro pola miliona dinara

Subotička policija: Uhapšen osumnjičeni da je iz crkve ukrao skoro pola miliona dinara

NIN pre 27 minuta
Iz crkve u Subotici odneo skoro pola miliona: Iz fioke stola uzeo dobrovoljne priloge, munjevitom akcijom policije pronađen i…

Iz crkve u Subotici odneo skoro pola miliona: Iz fioke stola uzeo dobrovoljne priloge, munjevitom akcijom policije pronađen i uhapšen

Kurir pre 2 minuta
Iz samostana u Subotici ukrao pola miliona dinara dobrovoljnog priloga

Iz samostana u Subotici ukrao pola miliona dinara dobrovoljnog priloga

Radio 021 pre 17 minuta
U Subotici uhapšen muškarac zbog sumnje da je iz crkve ukrao gotovo pola miliona dinara

U Subotici uhapšen muškarac zbog sumnje da je iz crkve ukrao gotovo pola miliona dinara

RTS pre 2 minuta
Uhvaćen u krađi drva, pa je istina otkrivena! Utvrđeno je da je bio rob i primoran da radi najgore poslove

Uhvaćen u krađi drva, pa je istina otkrivena! Utvrđeno je da je bio rob i primoran da radi najgore poslove

Alo pre 42 minuta
Nevernik Ušetao u crkvu i ukrao pola miliona dinara

Nevernik Ušetao u crkvu i ukrao pola miliona dinara

Alo pre 7 minuta
Još jedna velika zaplena Policija uhapsila državljanina Severne Makedonije kod koga je pronašla oko devet kila kokaina

Još jedna velika zaplena Policija uhapsila državljanina Severne Makedonije kod koga je pronašla oko devet kila kokaina

Alo pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaTanjugTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Minimalac je jedno, minimalna potrošačka korpa drugo: Samo broj u statistici ili realni prikaz života?

Minimalac je jedno, minimalna potrošačka korpa drugo: Samo broj u statistici ili realni prikaz života?

Mašina pre 7 minuta
Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, saslušana u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, saslušana u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

N1 Info pre 12 minuta
Međunarodna i Evropska federacija novinara traže od srpske policije da zaustavi nasilje nad novinarima

Međunarodna i Evropska federacija novinara traže od srpske policije da zaustavi nasilje nad novinarima

N1 Info pre 32 minuta
(BLOG) I danas blokada suda u Novom Sadu, SNS poziva pristalice na skupove

(BLOG) I danas blokada suda u Novom Sadu, SNS poziva pristalice na skupove

N1 Info pre 7 minuta
Internacionalna federacija novinara poručuje: Policija mora da zaštiti novinare u Srbiji Novo

Internacionalna federacija novinara poručuje: Policija mora da zaštiti novinare u Srbiji Novo

REUC pre 22 minuta