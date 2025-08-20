Sramno! Ušetao u crkvu u Subotici, pa odmah otišao do kutije za dobrotvorne priloge: Ukrao 500.000 dinara!

Policija u Subotici uhapsila je Dž. K. (34) zbog sumnje da je iz crkve u tom gradu ukrao skoro pola miliona dinara dobrovoljnog priloga.

On je osumnjičen za krivično delo krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Subotici. "Sumnja se da je Dž.K, inače bez prebivališta, 15. avgusta ušao u prostorije samostana i iz fioke stola ukrao više od 400.000 dinara dobrovoljnog priloga", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. (Tanjug)