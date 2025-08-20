I večeras okupljanje na Đačkom trgu u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
I večeras okupljanje na Đačkom trgu u Kragujevcu

Studenti su na mrežama podelili poziv za skup na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije u 19 i 30.

U pozivu piše – Samo vas gledamo. Danas je i Srpska napredna stranka objavila video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokade. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je gostujući na TV Pink pozvao svoje pristalice na skupove širom Srbije. Nema, međutim, najava da će se okupiti članovi i pristalice te partije u Kragujevcu.
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove SNS-a

Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove SNS-a

N1 Info pre 46 minuta
Naprednjaci hoće sukobe sa narodom: Jedino im je to preostalo kao spas za Vučićev srozani rejting

Naprednjaci hoće sukobe sa narodom: Jedino im je to preostalo kao spas za Vučićev srozani rejting

Nova pre 46 minuta
Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove Srpske napredne stranke

Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove Srpske napredne stranke

Nova pre 31 minuta
SNS organizuje kontramitinge protiv studenata i mladih

SNS organizuje kontramitinge protiv studenata i mladih

Ozon press pre 36 minuta
Procurela prepiska naprednjaka pred kontramiting: Kako se režira bunt protiv blokada

Procurela prepiska naprednjaka pred kontramiting: Kako se režira bunt protiv blokada

Luftika pre 1 sat
Građanski zborovi pozvali na ignorisanje skupova SNS

Građanski zborovi pozvali na ignorisanje skupova SNS

Danas pre 51 minuta
Građanski zborovi: Ignorišite SNS skupove

Građanski zborovi: Ignorišite SNS skupove

Danas pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaKragujevacMiloš Vučevićstudentiprotest

Politika, najnovije vesti »

Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove SNS-a

Zborovi pozvali građane da ignorišu skupove SNS-a

N1 Info pre 46 minuta
Studenti i građani "preuzeli" heštegove SNS koji pozivaju na prekid blokada

Studenti i građani "preuzeli" heštegove SNS koji pozivaju na prekid blokada

N1 Info pre 6 minuta
Ambasador Rusije: EU nije daleko od organizovanja protesta u Srbiji

Ambasador Rusije: EU nije daleko od organizovanja protesta u Srbiji

N1 Info pre 31 minuta
Macut poželeo dobrodošlicu novom ambasadoru EU u Srbiji; Ambasadoru Brazila zahvalio se na predanom radu

Macut poželeo dobrodošlicu novom ambasadoru EU u Srbiji; Ambasadoru Brazila zahvalio se na predanom radu

RTV pre 26 minuta
Macut pohvalio izjave novog EU ambasadora o Srbiji kao izbalansirane

Macut pohvalio izjave novog EU ambasadora o Srbiji kao izbalansirane

Beta pre 26 minuta