I večeras okupljanje na Đačkom trgu u Kragujevcu

Studenti su na mrežama podelili poziv za skup na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije u 19 i 30.

U pozivu piše – Samo vas gledamo. Danas je i Srpska napredna stranka objavila video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokade. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je gostujući na TV Pink pozvao svoje pristalice na skupove širom Srbije. Nema, međutim, najava da će se okupiti članovi i pristalice te partije u Kragujevcu.