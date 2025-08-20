Za večeras najavljeni skupovi pristalica SNS-a u 50 gradova

Za večeras najavljeni skupovi pristalica SNS-a u 50 gradova

Pristalice SNS-a najavile su za danas okupljanja ""protiv blokada" na 50 mesta širom zemlje.

Juče se na društvenim mrežama širio video kojim se poziva na "borbu protiv blokada". Snimak je podelio i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Vučević je istakao da je "okupljanje naroda širom Srbije u znak protesta zapravo očekivana reakcija građana zbog svega što nam se dešava u prethodnih devet meseci". – Mislim da je to reakcija običnog naroda Srbije na sve što prolazimo prethodnih devet meseci. Činjenica da su nam blokade oduzele najvažnije
Srpska napredna strankaSNSMiloš Vučević

