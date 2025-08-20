Beč izabran za domaćina Pesme Evrovizije 2026.

Beč je izabran za domaćina takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026. godine, javila je danas javna austrijska radio-televizija ORF, organzator tog događaja koji teba da se održi u maju iduće godine.

Beč je izabran u konkurenciji s Insbrukom koji je takođe bio u igri. Austrijski glavni grad već je bio domaćin tog velikog televizijskog događaja 1967. i 2015. godine.Pesma Potrošena ljubav (Vejsted lov), izvođača Džej Džeja koja je predstavljala Austriju, pobedila je na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Evrovizije, održanom u švajcarskom gradu Bazelu. U takmičenju je ove godine u Švajcarskoj učestovovalo 37 država, od kojih se 26 plasiralo u finale. Nijedan od