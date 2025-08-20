Policija privela studenta u ns, koleginici rečeno da ga "vode na streljanje"

Pravda pre 45 minuta  |  N1
Policija privela studenta u ns, koleginici rečeno da ga "vode na streljanje"

Ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, gde je u toku blokada, jedan od građana je objavio preko megafona da su, kako mu je javljeno, navodno tokom intervencije policije legitimasli i priveli studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Kako je za N1 rekla jedna od studentkinja, koja je videla privođnje studenta PMF-a, pitala je pripadnika interventne policije gde ga vode, a on joj je odgovorio "na streljanje". Ona ga je zatim pitala "da li vi shvatate šta ste izgovorili?", na šta joj je on odgovorio da nije to rekao. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Razglas news (@razglas_news) Studentkinja mu je rekla da ima pet svedoka da je to rekao. Interventna jedinica policije je
