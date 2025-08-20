U zatvoru u Novom Sadu 15 građana zbog protesta: Pokušaj ubistva, napad na policajca, nasilničko ponašanje

Radio 021 pre 1 sat
U zatvoru u Novom Sadu 15 građana zbog protesta: Pokušaj ubistva, napad na policajca, nasilničko ponašanje

U novosadskom zatvoru na Klisi nalazi se ukupno 15 osoba, po rešenjima Osnovnog i Višeg suda, a koji su uhapšeni u vezi sa protestima održanim od 13. avgusta.

U Višem sudu u Novom Sadu navode za 021.rs da je u periodu od 16. do 18. avgusta sudija za prethodni postupak odlučivala o određivanju pritvora, a za osobe koje su uhapšene u vezi sa protestima. U ovom periodu je određen zatvorski pritvor za sedam osoba, dok je jednoj osobi određen kućni, navode oni. Tako je 16. avgusta sudija odredila pritvor do 30 dana osumnjičenima B. N. i J. B, koji se terete za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

U zatvoru u Novom Sadu 15 građana zbog protesta: Pokušaj ubistva, napad na policajca, nasilničko ponašanje

U zatvoru u Novom Sadu 15 građana zbog protesta: Pokušaj ubistva, napad na policajca, nasilničko ponašanje

Danas pre 40 minuta
Novi Sad: Protest zbog privođenja studenta

Novi Sad: Protest zbog privođenja studenta

Vesti online pre 1 sat
Akademski plenum: MUP da sprovede unutrašnju istragu o postupanju policije tokom protesta

Akademski plenum: MUP da sprovede unutrašnju istragu o postupanju policije tokom protesta

Danas pre 2 sata
„MUP da sprovede unutrašnju istragu o postupanju policije tokom protesta“

„MUP da sprovede unutrašnju istragu o postupanju policije tokom protesta“

Nova pre 2 sata
Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Euronews pre 2 sata
Akademski plenum o privođenju studenta PMF-a: Dačić da istraži postupanje policije

Akademski plenum o privođenju studenta PMF-a: Dačić da istraži postupanje policije

Radio 021 pre 2 sata
Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) I danas blokada suda u Novom Sadu, predsednik SNS poziva pristalice na skupove

(BLOG) I danas blokada suda u Novom Sadu, predsednik SNS poziva pristalice na skupove

N1 Info pre 15 minuta
Junajted Medija traži od OEBS-a da javno osudi retoriku vlasti u Srbiji prema novinarima N1 i Nove

Junajted Medija traži od OEBS-a da javno osudi retoriku vlasti u Srbiji prema novinarima N1 i Nove

Beta pre 0 minuta
Studentkinja Filozofskog fakulteta puštena na slobodu: „Ljudi, gotov je!“

Studentkinja Filozofskog fakulteta puštena na slobodu: „Ljudi, gotov je!“

Danas pre 15 minuta
Uhapšena studentkinja puštena na slobodu nakon saslušanja

Uhapšena studentkinja puštena na slobodu nakon saslušanja

Serbian News Media pre 10 minuta
Prevaranti se dosetili sauna i kontejnera: Oštećeno 50 građana za 200.000 evra u najnovijoj internet prevari, evo kako im je…

Prevaranti se dosetili sauna i kontejnera: Oštećeno 50 građana za 200.000 evra u najnovijoj internet prevari, evo kako im je pošlo za rukom

Blic pre 10 minuta