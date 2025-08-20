U zatvoru u Novom Sadu 15 građana zbog protesta: Pokušaj ubistva, napad na policajca, nasilničko ponašanje

U novosadskom zatvoru na Klisi nalazi se ukupno 15 osoba, po rešenjima Osnovnog i Višeg suda, a koji su uhapšeni u vezi sa protestima održanim od 13. avgusta.

U Višem sudu u Novom Sadu navode za 021.rs da je u periodu od 16. do 18. avgusta sudija za prethodni postupak odlučivala o određivanju pritvora, a za osobe koje su uhapšene u vezi sa protestima. U ovom periodu je određen zatvorski pritvor za sedam osoba, dok je jednoj osobi određen kućni, navode oni. Tako je 16. avgusta sudija odredila pritvor do 30 dana osumnjičenima B. N. i J. B, koji se terete za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili