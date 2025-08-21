Otac Marka Miljkovića imao je jasan stav o snaji luni Izustio je nešto što će pamtiti do kraja života

Alo pre 1 sat
Otac Marka Miljkovića imao je jasan stav o snaji luni Izustio je nešto što će pamtiti do kraja života

Tuga u domu bivšeg rijaliti igrača

Otac Marka Miljkovića, Dobrivoje, preminuo je, a vest o iznenadnoj smrti člana porodice objavio je sin Marko koji se od oca oprostio samo tri godine nakon što mu je preminula majka Nedeljka. - Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vaš sin - napisao je Marko Miljković. Foto: Pink TV printscreen Pogledaj galeriju Foto: Pink TV printscreen Pogledaj galeriju Foto: Pink TV printscreen Pogledaj galeriju Dobrivoje Miljković nije se često oglašavao za
Nakon smrti oca, ona mu je jedina ostala: Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala

Nakon smrti oca, ona mu je jedina ostala: Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala

Luna Đogani se oprostila od svekra: Neutešna nakon njegove smrti: "Dragi naš Biba, hvala za svaki lep trenutak"

Luna Đogani se oprostila od svekra: Neutešna nakon njegove smrti: "Dragi naš Biba, hvala za svaki lep trenutak"

(Foto) ona je marku Miljkoviću najveća podrška: Ovo je njegova sestra Maja: Udata je i ima četvoro dece

(Foto) ona je marku Miljkoviću najveća podrška: Ovo je njegova sestra Maja: Udata je i ima četvoro dece

Evo u kakvom odnosu je Marko miljković bio sa ocem! Pokojni Dobrivoje se o sinu samo jednom oglašavao! Bili zajedno na…

Evo u kakvom odnosu je Marko miljković bio sa ocem! Pokojni Dobrivoje se o sinu samo jednom oglašavao! Bili zajedno na poslednjem putovanju

Luna Đogani se oprostila od svekra emotivnim rečima: Bio joj je velika podrška u najtežim trenucima

Luna Đogani se oprostila od svekra emotivnim rečima: Bio joj je velika podrška u najtežim trenucima

Rodna kuća marka miljkovića ostala potpuno prazna: Ovde je odrastao, pre 3 godine ostao bez majke, a sada i bez oca...

Rodna kuća marka miljkovića ostala potpuno prazna: Ovde je odrastao, pre 3 godine ostao bez majke, a sada i bez oca...

Luna Đogani slomljena od bola zbog njegove smrti: "Hvala za svaki lep trenutak"

Luna Đogani slomljena od bola zbog njegove smrti: "Hvala za svaki lep trenutak"

