Milorad Dodik: Tramp je pobedio – i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS), izjavio je danas da neće dozvoliti da ga zatraše pretnje zatvorom da bi se sklonio s funkcije.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da je srpski narod ohrabren vraćanjem politike zdravog razuma i mirovnim inicijativama na čelu sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom. Navodeći da „niko ne razume našu muku bolje od predsednika Trampa“, Dodik je citirao izjavu američkog predsednika: „Kada radikalna levica ne može da pobedi na demokratskim izborima, zloupotrebljava pravosuđe i neistomišljenike šalje u zatvor. To je njihova standardna taktika širom sveta“.