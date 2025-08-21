Milorad Dodik: Tramp je pobedio – i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Danas pre 32 minuta  |  Beta
Milorad Dodik: Tramp je pobedio – i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS), izjavio je danas da neće dozvoliti da ga zatraše pretnje zatvorom da bi se sklonio s funkcije.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da je srpski narod ohrabren vraćanjem politike zdravog razuma i mirovnim inicijativama na čelu sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom. Navodeći da „niko ne razume našu muku bolje od predsednika Trampa“, Dodik je citirao izjavu američkog predsednika: „Kada radikalna levica ne može da pobedi na demokratskim izborima, zloupotrebljava pravosuđe i neistomišljenike šalje u zatvor. To je njihova standardna taktika širom sveta“.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 17 minuta
Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 17 minuta
Dodik: Tramp je pobedio - i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Dodik: Tramp je pobedio - i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Beta pre 37 minuta
Dodik kaže da ga neće zastrašiti pretnje zatvorom: Tramp je pobedio - i ja ću

Dodik kaže da ga neće zastrašiti pretnje zatvorom: Tramp je pobedio - i ja ću

N1 Info pre 21 minuta
Dodik: Tramp je pobedio – i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Dodik: Tramp je pobedio – i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Radio sto plus pre 22 minuta
Dodik: Tramp je pobedio - i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Dodik: Tramp je pobedio - i ja ću, pretnje zatvorom me neće zastrašiti ni skloniti s funkcije

Novi magazin pre 36 minuta
Dodik predsednik Srbije: Kafanska naklapanja ili realna ideja?

Dodik predsednik Srbije: Kafanska naklapanja ili realna ideja?

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaMilorad DodikIzboriDonald Tramp

Balkan, najnovije vesti »

Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Odlučeno je! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 17 minuta
Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

N1 Info pre 11 minuta
Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 17 minuta
"Ovaj deo bih nije bezbedan za Srbe" Da li će odnosi sa Sarajevom postajati samo eksplozivniji? Pavlović: Sve isto nam se…

"Ovaj deo bih nije bezbedan za Srbe" Da li će odnosi sa Sarajevom postajati samo eksplozivniji? Pavlović: Sve isto nam se ponavlja već 100 godina

Kurir pre 11 minuta
Drama: Helikopter iz Srbije prinudno sleteo kod Prnjavora

Drama: Helikopter iz Srbije prinudno sleteo kod Prnjavora

B92 pre 2 minuta