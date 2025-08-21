Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

U pregovorima oko minimalne cene rada u 2026. godini, samo je Vlada Srbije izašla sa predlogom i to da se minimalac poveća za 10,1 odsto, a sindikati i poslodavci smatraju da ovaj predlog nije dobar, za sindikate jer je nedovoljan a za poslodavce neodrživ.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović za Jutarnji program RTS-a je rekao da je predlog vlade nedovoljan, pre svega zbog inflacije koja se očekuje. "Moramo da računamo na inflaciju, koja će već u oktobru ove godine pojesti efekat povećanja minimalne zarade, a još nemamo projekciju kolika će inflacija biti sledeće godine. Svaki put kada povećamo minimalac, inflacija i rast cena umanje efekat tog povećanja", rekao je on. Prema njegovim
Ključne reči

RTSInflacijaVlada SrbijeSindikatZorana Mihajlovićminimalna cena radasindikati

