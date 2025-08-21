Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji za 2026. godinu: sukob stavova sindikata, poslodavaca i Vlade

Naslovi.ai pre 4 sati

Minimalna zarada u Srbiji bi od 2026. mogla značajno da poraste, ali postoje neslaganja oko visine povećanja i ekonomskih posledica.

Minimalna zarada u Srbiji od oktobra 2025. biće povećana na 58.630 dinara (500 evra), ali se već vode pregovori za 2026. godinu. Sindikati predlažu minimalac od 70.000 dinara, dok Vlada nudi povećanje od oko 10%, što izaziva neslaganja. Danas Euronews Blic

Poslodavci smatraju da povećanje minimalne zarade nije ekonomski opravdano i upozoravaju da bi to moglo ugroziti firme sa slabijim finansijama. Predstavnici Unije poslodavaca ističu rizike i pozivaju na oprez. N1 Info Radio 021 Danas

Vlada Srbije predlaže povećanje minimalca za 10,1% i povećanje neoporezivog dela zarade, dok sindikati smatraju da je taj predlog nedovoljan zbog očekivane inflacije i visokih troškova života. Pregovori su u toku, a sledeći sastanak je zakazan za 26. avgust. RTS Telegraf Euronews