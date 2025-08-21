Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji za 2026. godinu: sukob stavova sindikata, poslodavaca i Vlade

Naslovi.ai pre 4 sati
Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji za 2026. godinu: sukob stavova sindikata, poslodavaca i Vlade

Minimalna zarada u Srbiji bi od 2026. mogla značajno da poraste, ali postoje neslaganja oko visine povećanja i ekonomskih posledica.

Minimalna zarada u Srbiji od oktobra 2025. biće povećana na 58.630 dinara (500 evra), ali se već vode pregovori za 2026. godinu. Sindikati predlažu minimalac od 70.000 dinara, dok Vlada nudi povećanje od oko 10%, što izaziva neslaganja. Danas Euronews Blic

Poslodavci smatraju da povećanje minimalne zarade nije ekonomski opravdano i upozoravaju da bi to moglo ugroziti firme sa slabijim finansijama. Predstavnici Unije poslodavaca ističu rizike i pozivaju na oprez. N1 Info Radio 021 Danas

Vlada Srbije predlaže povećanje minimalca za 10,1% i povećanje neoporezivog dela zarade, dok sindikati smatraju da je taj predlog nedovoljan zbog očekivane inflacije i visokih troškova života. Pregovori su u toku, a sledeći sastanak je zakazan za 26. avgust. RTS Telegraf Euronews

Povezane vesti »

Vlada Srbije predlaže da se minimalac poveća za 10,1 odsto, sindikati smatraju da je nedovoljno

Vlada Srbije predlaže da se minimalac poveća za 10,1 odsto, sindikati smatraju da je nedovoljno

RTK pre 4 sati
Sindikati: Predlog vlade o povećanju minimalca nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Sindikati: Predlog vlade o povećanju minimalca nedovoljan, za poslodavce neodrživ

NIN pre 4 sati
Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Euronews pre 5 sati
Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

RTV pre 5 sati
Atanacković: Povećanje minimalca ne bi bilo ekonomski opravdano

Atanacković: Povećanje minimalca ne bi bilo ekonomski opravdano

N1 Info pre 6 sati
Poslodavci upozoravaju: Povećanje minimalca ugrožava slabije firme

Poslodavci upozoravaju: Povećanje minimalca ugrožava slabije firme

Serbian News Media pre 5 sati
Savez samostalnih sindikata tražiće da minimalac u 2026. godini bude 70.000 dinara

Savez samostalnih sindikata tražiće da minimalac u 2026. godini bude 70.000 dinara

Ekapija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sindikat

Ekonomija, najnovije vesti »

Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Danas pre 7 minuta
U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

Danas pre 12 minuta
Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Stanivuković: Neću se kandidovati na prevremenim predsedničkim izborima, mada bih mogao da pobedim

Danas pre 7 minuta
Poginuo meštanin Lebana pošto se zapalila solarna elektrana Ivana Pantelića, poslovnog partnera Nikole Petrovića

Poginuo meštanin Lebana pošto se zapalila solarna elektrana Ivana Pantelića, poslovnog partnera Nikole Petrovića

Nova ekonomija pre 2 minuta
United Group RS: Vladica Tintor imenovan za novog direktora, strategija i poslovanje ostaju nepromenjeni

United Group RS: Vladica Tintor imenovan za novog direktora, strategija i poslovanje ostaju nepromenjeni

Ekapija pre 11 minuta