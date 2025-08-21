Vlada Srbije predlaže da se minimalac poveća za 10,1 odsto, sindikati smatraju da je nedovoljno

RTK pre 3 sata
Vlada Srbije predlaže da se minimalac poveća za 10,1 odsto, sindikati smatraju da je nedovoljno

U pregovorima oko minimalne cene rada u 2026. godini, samo je Vlada Srbije izašla sa predlogom da se minimalac poveća za 10,1 odsto, dok sindikati smatraju da je nedovoljan, a poslodavci da je neodrživ.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije rekao je da je predlog od 10,1 odsto nedovoljan zbog inflacije koja se očekuje, a potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu premašuje 100 hiljada dinara. Ovaj sindikat zalaže se da minimalna cena rada treba da bude 70 hiljada dinara. Upozorio je da ukoliko povećanje minimalca ne prati rast ostalih zarada, doći će do odliva najboljih radnika. Predstavnici Unije poslodavaca naveli su da predlog vlade o povećanju
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji za 2026. godinu: sukob stavova sindikata, poslodavaca i Vlade

Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji za 2026. godinu: sukob stavova sindikata, poslodavaca i Vlade

Naslovi.ai pre 2 sata
Sindikati: Predlog vlade o povećanju minimalca nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Sindikati: Predlog vlade o povećanju minimalca nedovoljan, za poslodavce neodrživ

NIN pre 3 sata
Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Euronews pre 3 sata
Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

Predlog vlade o povećanju minimalca za sindikate nedovoljan, za poslodavce neodrživ

RTV pre 4 sati
Atanacković: Povećanje minimalca ne bi bilo ekonomski opravdano

Atanacković: Povećanje minimalca ne bi bilo ekonomski opravdano

N1 Info pre 4 sati
Poslodavci upozoravaju: Povećanje minimalca ugrožava slabije firme

Poslodavci upozoravaju: Povećanje minimalca ugrožava slabije firme

Serbian News Media pre 4 sati
Savez samostalnih sindikata tražiće da minimalac u 2026. godini bude 70.000 dinara

Savez samostalnih sindikata tražiće da minimalac u 2026. godini bude 70.000 dinara

Ekapija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaVlada SrbijeSindikat

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali najavljuje ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto

Mali najavljuje ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto

Danas pre 5 minuta
Mali najavio da će marže u trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto

Mali najavio da će marže u trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto

Forbes pre 45 minuta
Filmska industrija suočena sa neizvesnošću, teško planirati rast

Filmska industrija suočena sa neizvesnošću, teško planirati rast

Biznis.rs pre 10 minuta
NIS ulaže u digitalizaciju, unapređen Centar za upravljanje proizvodnjom

NIS ulaže u digitalizaciju, unapređen Centar za upravljanje proizvodnjom

Serbian News Media pre 20 minuta
Dogovorile se EU i Amerika oko carina! Ovo su ključne tačke novog "najpovoljnijeg" trgovinskog sporazuma

Dogovorile se EU i Amerika oko carina! Ovo su ključne tačke novog "najpovoljnijeg" trgovinskog sporazuma

Blic pre 15 minuta