Vlada Srbije predlaže da se minimalac poveća za 10,1 odsto, sindikati smatraju da je nedovoljno

U pregovorima oko minimalne cene rada u 2026. godini, samo je Vlada Srbije izašla sa predlogom da se minimalac poveća za 10,1 odsto, dok sindikati smatraju da je nedovoljan, a poslodavci da je neodrživ.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije rekao je da je predlog od 10,1 odsto nedovoljan zbog inflacije koja se očekuje, a potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu premašuje 100 hiljada dinara. Ovaj sindikat zalaže se da minimalna cena rada treba da bude 70 hiljada dinara. Upozorio je da ukoliko povećanje minimalca ne prati rast ostalih zarada, doći će do odliva najboljih radnika. Predstavnici Unije poslodavaca naveli su da predlog vlade o povećanju