Nevreme protutnjalo delom Srbije i juri ka Beogradu: Pala temperatura za više od 10 stepeni

Pred sam kraj dana snažan grmljavinski sistem iz Hrvatske stigao je do Vojvodine i ove večeri donosi jaku i obilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno ima grada i olujnog vetra, koji je čupao drveće, a najkritičnija sitacija bila je na području Subotice. U nastavku večeri ovaj grmljavinski sistem nastaviće put dalje na istok prema Rumuniji. Grmljavinski sistem zahvato je iz Bosne i zapad Srbije i nastavlja ove večeri put dalje na istok, tako da će pored severnih, pljuskova sa grmljavinom večeras biti i u zapadnim, potom i u centralnim predelima Srbije, naročito na području Vojvodine, Podrinja, Mačve,