Nevreme protutnjalo delom Srbije i juri ka Beogradu: Pala temperatura za više od 10 stepeni

Mondo pre 32 minuta  |  Aleksandar Blagić
Nevreme protutnjalo delom Srbije i juri ka Beogradu: Pala temperatura za više od 10 stepeni

Pred sam kraj dana snažan grmljavinski sistem iz Hrvatske stigao je do Vojvodine i ove večeri donosi jaku i obilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno ima grada i olujnog vetra, koji je čupao drveće, a najkritičnija sitacija bila je na području Subotice. U nastavku večeri ovaj grmljavinski sistem nastaviće put dalje na istok prema Rumuniji. Grmljavinski sistem zahvato je iz Bosne i zapad Srbije i nastavlja ove večeri put dalje na istok, tako da će pored severnih, pljuskova sa grmljavinom večeras biti i u zapadnim, potom i u centralnim predelima Srbije, naročito na području Vojvodine, Podrinja, Mačve,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Nevreme stiglo do Bačke – u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme stiglo do Bačke – u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

N1 Info pre 12 minuta
Nevreme stiglo do Bačke – u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme stiglo do Bačke – u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

RTV pre 42 minuta
Snažna oluja stigla u Srbiju: Pala ogromna količina kiše u ovom gradu, vetar čupao stabla iz korena (Video)

Snažna oluja stigla u Srbiju: Pala ogromna količina kiše u ovom gradu, vetar čupao stabla iz korena (Video)

Mondo pre 52 minuta
Hitno upozorenje građanima, vreme je opasno po život Očekuju se olujni udari i obilne padavine

Hitno upozorenje građanima, vreme je opasno po život Očekuju se olujni udari i obilne padavine

Alo pre 52 minuta
Oluje tutnje Crnom Gorom, večeras na najjačem udaru ovi predeli: Prete gromovi, grad i urbane poplave

Oluje tutnje Crnom Gorom, večeras na najjačem udaru ovi predeli: Prete gromovi, grad i urbane poplave

Telegraf pre 17 minuta
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Obilna kiša u Subotici, oborena stabla u Bajmoku, RHMZ izdao hitno upozorenje

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Obilna kiša u Subotici, oborena stabla u Bajmoku, RHMZ izdao hitno upozorenje

Euronews pre 1 sat
(Video) Suboticu pogodilo žestoko nevreme: Vetar rušio stabla, građani u mraku stiže novi udar na ostatak Srbije

(Video) Suboticu pogodilo žestoko nevreme: Vetar rušio stabla, građani u mraku stiže novi udar na ostatak Srbije

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHrvatskaSuboticaVojvodinaRumunija

Svet, najnovije vesti »

Kako su propagandisti Kremlja pratili susret Trampa i Putina?

Kako su propagandisti Kremlja pratili susret Trampa i Putina?

Danas pre 47 minuta
Kina je ovo uradila prvi put: Menjaju se pravila igre, Pacifik se trese: Borbeni lovci na palubi, poslata skrivena poruka…

Kina je ovo uradila prvi put: Menjaju se pravila igre, Pacifik se trese: Borbeni lovci na palubi, poslata skrivena poruka Americi

Blic pre 7 minuta
Grupa tinejdžera silovala učiteljicu: Nepodnošljiva situacija za ženu počela je vezom koju je imala sa bivšim učenikom

Grupa tinejdžera silovala učiteljicu: Nepodnošljiva situacija za ženu počela je vezom koju je imala sa bivšim učenikom

Blic pre 12 minuta
"Nisam siguran da je to vaša majka": Pogrebnik Martinović otkrio grešku bečke bolnice: Sin pokojnice prošao pakao

"Nisam siguran da je to vaša majka": Pogrebnik Martinović otkrio grešku bečke bolnice: Sin pokojnice prošao pakao

Blic pre 57 minuta
"Ne razume ništa osim sile": Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat

"Ne razume ništa osim sile": Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat

Blic pre 1 sat