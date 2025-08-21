Strašna oluja stigla u Srbiju: Pala ogromna količina kiše u ovom gradu, vetar čupao stabla iz korena (Video)

Mondo pre 25 minuta  |  Aleksandar Blagić
Snažno nevreme koje je danas pogodilo Hrvatsku stiglo je i u Srbiju, a prva na udaru bila je Subotica.

Sudeći prema snimcima sa društvenih mreža, jak olujni vetar oborio je više stabala. Najgore je bilo u naselju Mišićevo u Subotici. Snažni pljuskovi praćeni gradom zahvatili su teritoriju celog grada. Prema informacijama korisnika društvenih mreža, u nekim delovima grada ljudi su ostali bez struje. Konkretno, bez struje su ostali u Bajmoku. Da podsetimo, i Republički hidrometeorološki zavod je najavio da nevreme stiže u Srbiju u toku večeri i noći. Na udaru će prvo
