Strašna oluja stigla u Srbiju: Pala ogromna količina kiše u ovom gradu, vetar čupao stabla iz korena (Video)

Snažno nevreme koje je danas pogodilo Hrvatsku stiglo je i u Srbiju, a prva na udaru bila je Subotica.

Sudeći prema snimcima sa društvenih mreža, jak olujni vetar oborio je više stabala. Najgore je bilo u naselju Mišićevo u Subotici. Snažni pljuskovi praćeni gradom zahvatili su teritoriju celog grada. Prema informacijama korisnika društvenih mreža, u nekim delovima grada ljudi su ostali bez struje. Konkretno, bez struje su ostali u Bajmoku. Da podsetimo, i Republički hidrometeorološki zavod je najavio da nevreme stiže u Srbiju u toku večeri i noći. Na udaru će prvo