Potpuni raspad SNS, na protestima minoran broj ljudi

Jučerašnji protesti SNS doživeli su potpuni fijasko i sada je potpuno jasno da SNS i SPS više nemaju nikakav legitimitet i da samo silom mogu da ostanu na vlasti.

Bačka Topola Od najavljenih 50 protesta u 50 gradova i opština, protesti su održani u 49. Po proceni nezavisnih analitičara, na protestima je ukupno u svim gradovima bilo prisutno izmedju 15.000 i 20.000 građana. Po proceni režimskog Kurira na protestima je bilo 30.000 građana, dok je Ivica Dačić brojke napumpao na 33.000. To bi značilo da je po protestu, u proseku, bilo prisutno tek oko 600 ljudi! Pančevo Protesti su organizovani najviše u Vojvodini – na 44