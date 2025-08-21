Potpuni raspad SNS, na protestima minoran broj ljudi

Ozon press
Potpuni raspad SNS, na protestima minoran broj ljudi

Jučerašnji protesti SNS doživeli su potpuni fijasko i sada je potpuno jasno da SNS i SPS više nemaju nikakav legitimitet i da samo silom mogu da ostanu na vlasti.

Bačka Topola Od najavljenih 50 protesta u 50 gradova i opština, protesti su održani u 49. Po proceni nezavisnih analitičara, na protestima je ukupno u svim gradovima bilo prisutno izmedju 15.000 i 20.000 građana. Po proceni režimskog Kurira na protestima je bilo 30.000 građana, dok je Ivica Dačić brojke napumpao na 33.000. To bi značilo da je po protestu, u proseku, bilo prisutno tek oko 600 ljudi! Pančevo Protesti su organizovani najviše u Vojvodini – na 44
Vučević: Ljudi se okupili u 50 gradova Srbije i poslali poruku da je dosta blokada

"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Gej parada prekosutra u Čačku i Užice

„Ja da sam policajac, ubio bih ga kao kera“: Ovako pristalice SNS misle da policija treba da funkcioniše VIDEO

Kad ĆACI marširaju: Jovana koja želi da ide u ŠKOLI

Verovali ili ne, Vučićevi kontramitingaši imaju himnu svojih „protesta“: Poslušajte ove briljantne stihove VIDEO

Austrijska televizija: Zaposleni u javnom sektoru pod pritiskom izašli na kontraprotest SNS

Ključne reči

SPSIvica DačićBačka TopolaPančevoVojvodinaNaprednjaciSNSBačkaTopola

Miloš Vučević o protestima: I organizatori vide da im nasilje donosi negativne poene

Naprednjaci nastavljaju „spontana okupljanja“ u subotu: Novi Sad ostaje „zabranjeni grad“?

Kako se raspao SNS na terenu: Debakl naprednjaka i još jedan dokaz da od Vučića beže čak i njegovi

Upozorenje Kurtiju iz američke ambasade da ne isključuje srpske stranke

Pratipati: Srpske partije treba da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu

