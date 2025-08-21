Narod Srbije ustao protiv blokada: desetine hiljada građana na ulicama, sledi još veći talas okupljanja (video)

Tokom jučerašnjeg dana širom Srbije organizovani su brojni skupovi građana pod sloganom „Stop blokadama“, na kojima je narod jasno poručio da želi normalan život, red i mir, bez nametanja haosa i nasilja na ulicama.

Prema zvaničnim procenama, na više od 50 lokacija okupilo se oko 33.000 građana, a skupovi su protekli mirno i bez incidenata. Veliki odziv zabeležen je u Vranju, Pančevu, Požarevcu, Subotici, Kikindi, Loznici, Leskovcu, Boru i drugim gradovima. Your browser doesn’t support video. Please download the file: video/mp4 Učesnici su poručili da se protive blokadama kojima manjina pokušava da parališe državu i nametne svoju volju većini. Istakli su da je Srbiji potrebna