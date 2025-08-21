Protesti protiv blokada u 49 gradova, Dačić tvrdi da je sve proteklo mirno

Protesti protiv blokada u 49 gradova, Dačić tvrdi da je sve proteklo mirno

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u 49 mesta širom Srbije održano okupljanje građana koji se protive blokadama.

Prema policijskim procenama, na ovim skupovima bilo je prisutno oko 33.000 ljudi. Najveći odziv zabeležen je u Pančevu, gde se okupilo 4.650 građana. Dačić je naglasio da su svi skupovi protekli mirno i bez incidenata, dodavši da je to pokazatelj da, ukoliko su namere dobre, okupljanja mogu proći bez sukoba. Organizator protesta, Centar za društvenu stabilnost, najavio je nove skupove za subotu u 18:30. Očekuje se da će se oni održati u oko 80 mesta širom zemlje, s
